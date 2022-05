Jornal francês analisa manobra política de Bolsonaro após terceira troca na presidência da Petrobras

As ações da Petrobras caíram na Bolsa de Valores de São Paulo, após o anúncio da demissão de José Mauro Coelho, 40 dias após sua nomeação na presidência da estatal. AFP/File

Texto por: RFI 2 min

O diário econômico francês Les Echos repercute nesta quarta-feira (25) a terceira troca de presidente da Petrobras feita pelo presidente Jair Bolsonaro – a segunda só em 2022. O correspondente do jornal em São Paulo analisa a rotatividade no cargo da maior empresa brasileira em termos de receita, que tem provocado perda no valor das ações da petrolífera no mercado.