Moradores contam os mortos após chuvas torrenciais na região de Recife

Segundo o balanço divulgado na tarde desta segunda-feira (30), pelo menos 91 pessoas morreram vítimas das chuvas que caíram na região metropolitana de Recife desde sábado (28). No entanto, dezenas seguem desaparecidas, soterradas ou levadas pela força das águas. Os moradores compartilham vídeos gravados durante a tragédia, quando muitos viram as casas de vizinhos sendo destruídas em alguns segundos.

Publicidade Leia mais

O número de vídeos que circulam nas redes sociais não para de crescer. Em um deles, uma jovem filma, pela janela, o morro atrás de sua casa quando uma avalanche engole as residências situadas a apenas alguns metros. Desesperada, ela grita, sem sair do lugar, enquanto pelo menos três residências desaparecem sob a lama em poucos segundos.

Outros moradores, em bairros situados em regiões mais planas, imortalizam da sacada o momento em que suas ruas se transformaram em rios, arrastando carros e tudo o que encontram pelo caminho. Em algumas imagens é possível ver homens e mulheres com a água no nível do joelho ou da cintura, tentando atravessar as ruas.

As imagens não são inéditas, como lembrou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. "Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem, um país continental tem seus problemas", afirmou o chefe de Estado. "Estamos obviamente tristes, manifestamos nosso pesar aos familiares. O objetivo maior é confortar os familiares e atender a população com meios materiais", acrescentou.

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro sobrevoou a zona afetada pelas chuvas torrenciais na tarde desta segunda-feira. O chefe de Estado afirmou que não pode pousar na região por razões de segurança.

"Tentei pousar também, mas a recomendação dos pilotos era de que, tendo em vista a inconsistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então resolvemos não pousar", disse Bolsonaro em entrevista coletiva com uma delegação de ministros no Recife.

A catástrofe tem grande repercussão na imprensa internacional. Jornais noticiam e canais de televisão mostram imagens aéreas e das equipes de socorro em busca de sobreviventes.

Quedas de barreiras e enchentes no Grande Recife já causaram 84 mortes AFP - SERGIO MARANHAO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro