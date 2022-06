ONU pede mais esforços para encontrar jornalista britânico e indigenista brasileiro desaparecidos na Amazônia

Polícia brasileira inspeciona barco de suspeito ligado ao desaparecimento na Amazônia do jornalista britânico Dom Phillips e do defensor de direitos dos indígenas, o brasileiro Bruno Pereira. Em 9 de junho de 2022. AFP - -

Texto por: RFI 2 min

O escritório da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, declarou nesta sexta-feira (10) preocupação com a falta de informação sobre o paradeiro do jornalista britânico Dom Phillips e do defensor de direitos dos indígenas, o brasileiro Bruno Pereira. Em Genebra, a porta-voz da entidade, Ravina Shamdasani, lembrou que os dois desapareceram no Vale do Javari, uma área remota no oeste da Amazônia brasileira, na fronteira com Peru e Colômbia.