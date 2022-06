Imprensa internacional repercute descoberta de corpos na busca por Dom e Bruno no Amazonas

Militares e policiais brasileiros procuram pistas no local do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. AFP - JOAO LAET

Texto por: RFI 2 min

O jornal britânico The Guardian, para o qual escrevia o jornalista Dom Philips, afirma em seu site nesta quarta-feira (13) que "corpos que se teme serem os do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira foram encontrados na Amazônia uma semana após o desaparecimento da dupla, segundo diplomatas brasileiros." Outros veículos também reportaram a informação em vários países do mundo.