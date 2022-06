Bolsonaro é responsabilizado por desaparecimento de Dom Philips e Bruno Pereira, destaca imprensa francesa

Um manifestante segura uma placa durante um protesto contra o governo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, do presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) Marcelo Augusto Xavier da Silva e pela busca do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista indígena Bruno Pereira, que desapareceu na floresta amazônica perto da fronteira com o Peru, em Brasília, Brasil, 15 de junho de 2022. REUTERS - UESLEI MARCELINO

Texto por: RFI 2 min

A imprensa francesa segue dando destaque nesta quinta-feira (16) às investigações sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, no Vale do Jaguari, estado do Amazonas. Os jornais apontam que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é acusado de ter abandonado a Amazônia aos criminosos.