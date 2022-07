PEC dos Auxílios é última cartada de Bolsonaro para angariar voto dos mais pobres, diz Le Figaro

Pacote de bondades de Bolsonaro pode custar mais de R$ 41 bilhões aos cofres públicos. AP - Eraldo Peres

Texto por: RFI 2 min

O jornal Le Figaro desta segunda-feira (18) destaca a adoção da PEC dos Auxílios, aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 13. O texto autoriza o governo a criar e aumentar as ajudas sociais. Com as medidas, Bolsonaro tenta, a três meses das eleições, se aproximar do eleitorado de Lula, dado como favorito nas pesquisas, com 56% das intenções de voto.