Postura em posse no TSE reforça imagem de Bolsonaro “como cabo eleitoral de Lula”

A posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nessa terça-feira (16), em Brasília, reuniu Jair Bolsonaro e quatro ex-presidentes da República. AFP - ANTONIO AUGUSTO

A posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nessa terça-feira (16), em Brasília, reuniu Jair Bolsonaro e quatro ex-presidentes da República. Mais cedo, em atos de campanha, Bolsonaro e Lula focaram no voto evangélico. Ao analisar os eventos, o cientista político David Fleisher diz que por essas e outras posturas o presidente perde muitos eleitores.