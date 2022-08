"Nenhum dos dois convenceu", mas Bolsonaro se saiu melhor no 1° debate, diz imprensa internacional

O primeiro debate entre os candidatos à presidência do Brasil, realizado neste domingo (28), foi destaque na imprensa internacional. Os jornais estrangeiros analisaram principalmente a participação de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo se muitos veículos concluíram que nenhum dos dois se sobressaiu, alguns jornais consideraram que Bolsonaro se saiu melhor no confronto.

“Nenhum dos dois rivais convenceu”, resume a correspondente do jornal Le Monde no Rio de Janeiro, Anne Vigna. Segundo ela, os demais candidatos – principalmente Simone Tebet e Ciro Gomes – foram os mais pertinentes, apontando as falhas do atual presidente na luta contra a pandemia de Covid-19 ou o fraco balanço econômico de Bolsonaro.

O canal de televisão árabe Al Jazeera afirmou que “Bolsonaro retratou Lula como um político corrupto que busca recuperar o poder”, enquanto o petista “acusou seu oponente de direita de afundar a economia do país”. Mas a emissora também considera que mesmo se o debate teve momentos tensos, “nenhum dos candidatos pareceu marcar uma vitória decisiva”.

“Antes do que está se transformando em uma disputa polarizada no país mais populoso da América Latina, os ânimos explodiram”, resumiu o Financial Times, relatando que “Jair Bolsonaro acusou Lula de supervisionar ‘o governo mais corrupto da história do Brasil’”. O petista, por sua vez, relembrou a redução da pobreza quando estava no poder, aponta o jornal econômico.

Já em Portugal, o jornal Público afirma em manchete que “Bolsonaro foi o alvo principal no primeiro debate” e considera que Lula escapou de perguntas sobre corrupção. O diário também aponta que o atual chefe de Estado já começou o embate perdendo, pois o tema central do início do debate foi os direitos das mulheres, “área em que Bolsonaro parte em desvantagem”.

O argentino Clarín lembrou que essa foi a primeira vez na história brasileira que um presidente em exercício e um ex-presidente que pretende voltar ao poder se enfrentaram em um debate. “O embate ocorreu em um cenário de crescente polarização”, resumiu o jornal, lembrando que Lula segue liderando as pesquisas de intenção de voto, mas que a distância entre os dois candidatos diminui.

No entanto, para alguns jornais, Lula saiu perdendo no debate. “Se Jair Bolsonaro não foi poupado, Lula foi particularmente visado na espinhosa questão da corrupção”, sentencia Le Monde, que descreve o ex-presidente como “exausto, visivelmente cansado”.

O jornal católico francês La Croix também considerou que Lula foi “menos impactante que seu oponente”. Para o diário , faltou naturalidade no ex-presidente, que “às vezes parecia hesitante”.

Para o jornal francês Libération, o encontro terminou com “um desempenho ruim” para a esquerda. Chantal Rayes, correspondente do jornal em São Paulo, escreveu que Lula se manteve na defensiva, enquanto Bolsonaro, “apesar de seu balanço bastante negativo, se mostrou combativo”.

Libération conclui sua análise afirmando que “o impacto dos debates sobre o eleitorado permanece incerto”. Porém, o jornal aponta que essa reta final da campanha não será fácil para Lula e que sua vitória no primeiro turno “parece improvável”.

