Amazônia: mídia francesa repercute morte de último representante de povo isolado

Captura de vídeo de arquivo feito em 11 de Março de 2011, e lançado a 18 de Julho de 2018, pela Fundação Nacional do Índio do Brasil (FUNAI), mostrando um índio tribano em tanaru, que se crê ser o último sobrevivente conhecido de uma comunidade amazónica isolada no Brasil e que é conhecido como "índio Tanaru" ou "o homem do buraco", ao cortar árvores na floresta com um machado.

Ele foi avistado pela primeira vez em 1996, em uma área de densa floresta amazônica, em Rondônia. Conhecido como "índio do buraco" ou "índio Tanaru”, sua morte foi confirmada pela Funai no último sábado.

O jornal matinal da radio Franceinfo contou nesta terça-feira (30), a história da morte do último remanescente de um povo isolado na Amazônia. A reportagem cita que a única imagem do indígena foi feita em vídeo pelo antropólogo e cineasta franco-brasileiro Vincent Carelli. Franceinfo fala sobre o descaso e desprezo do governo Bolsonaro em relação à questão indígena.

O jornal regional France Ouest traz uma ampla reportagem sobre o homem encontrado morto no dia 23 de agosto, em sua rede, coberto por penas. Ele viveu em isolamento completo nos últimos 26 anos, rejeitando toda forma de contato. Ele era considerado como um dos casos de indígenas isolados mais vulneráveis do país.

A Funai (Fundação Nacional do Índio) estima que ele vivia em um grupo de apenas seis pessoas até meados de 1995, quando os integrantes foram dizimados após ataques de madeireiros.

“Não sabemos a qual povo eles pertenciam, pois todas as tentativas da Funai para se comunicar verbalmente com ele não deram certo”, explica Fiona Watson, da Survival International, ao jornal francês.

A tapera onde o indígena foi encontrado morto era a sua 53a residência desde que a Funai começou a monitorá-lo.

História pode se repetir

“Ele vivia numa região de mata virgem até o final dos anos 1960, início dos anos 1970, quando então chegam os colonos do sul do Brasil e criadores de gado e se instalam ao longo de uma estrada de terra que corta o Estado”, conta Fiona Watson.

A situação é ainda mais inquietante pois “se o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados do agronegócio conseguirem seus objetivos, essa história vai se repetir até que todos os povos autóctones do país sejam aniquilados”, alerta a representante da Survival International.

O jornal France Ouest relata ainda que o Observatório dos direitos do humanos, dos povos isolados e recentemente contatados, da ONU, pediu para que a reserva Tanaru seja protegida como memorial do genocídio indígena no Brasil.

Segundo a Funai, há 114 registros da presença de grupos indígenas isolados no Brasil, número que varia em alguns relatórios.

De acordo com o censo de 2010, mais de 800 mil pessoas declararam ser indígenas no Brasil. Mais da metade desses índios vivem na Amazônia e muitos estão ameaçados pela exploração ilegal em grande escala dos recursos naturais que necessitam para sobreviver.

