No Brasil de Bolsonaro, uma festa nacional com potencial de insurreição

"Nas redes sociais ou em painéis gigantes espalhados pela capital, a galáxia bolsonarista repete o ultimato ‘é agora ou nunca’”, relata o Libération (imagem ilustrativa). REUTERS - UESLEI MARCELINO

Texto por: RFI 1 min

O jornal Libération desta quarta-feira (7) destaca o clima de tensão que paira no Brasil no dia do Bicentenário da Independência, quando, pela segunda vez consecutiva, Jair Bolsonaro se vê em desvantagem diante de Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de votos.