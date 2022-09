Voto no exterior: confusão de bolsonaristas em Londres pode se repetir no dia da eleição

Áudio 04:14

Na véspera do enterro da rainha Elizabeth II, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em frente à residência do embaixador brasileiro em Londres, em 18 de setembro de 2022, e protagonizaram ataques à imprensa. © Daniella Franco/RFI

Texto por: RFI 3 min

A pequena manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em frente à residência do embaixador do Brasil por ocasião de sua visita a Londres, onde o candidato participou do funeral da rainha Elizabeth II, pode ter sido uma amostra do que está por vir durante a votação na capital britânica no próximo dia 2 de outubro. A confusão criada por um grupo estimado em 150 pessoas, com intimidação a jornalistas e manifestantes que protestavam contra o atual governo, exigiu a intervenção da polícia local.