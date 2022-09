Para imprensa francesa, Lula é flexível e aposta na união; Bolsonaro "privilegia o confronto"

A menos de uma semana do primeiro turno, a imprensa francesa se concentra nas eleições no Brasil. Três dos principais jornais franceses nesta segunda-feira (26) abordam o duelo entre Lula e Bolsonaro.

"Lula aposta na união para vencer Bolsonaro" é o título da matéria do correspondente do jornal La Croix em São Paulo, Thierry Ogier. O diário destaca a estratégia da esquerda de mobilizar os eleitores indecisos e os que votam em Ciro Gomes para a coligação liderada pelo PT tentar chegar a uma vitória no primeiro turno, no próximo 2 de outubro.

La Croix destaca que a campanha "Vira voto" é encabeçada por diversas celebridades brasileiras, mas também personalidades políticas latino-americanas, como o ex-presidente equatoriano Rafael Correa e o ativista argentino Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz.

Para o jornal, Lula se mostra como a antítese se Bolsonaro, flexível e sabe como atingir seus objetivos sem conflito, "ao contrário de seu adversário que privilegia o confronto".

Bolsonaristas defendem porte de armas

"No Brasil, os pró-armas votam em massa para Bolsonaro" é o título de uma matéria publicada pelo jornal Le Figaro. O correspondente do diário no país, Michel Leclercq, visitou um clube de tiro no Paraná, o mesmo frequentado pelo ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Senado.

O jornalista descreve o clima no local, onde "cidadãos de bem", de 4 a 80 anos podem treinar. Segundo frequentadores entrevistados, a maioria deles bolsonaristas declarados, o objetivo é "proteger as famílias e os bens". Uma delas é Tatiana, uma advogada de 45 anos que de tem uma pistola de 9 milímetros e uma carabina de 22 milímetros. Segundo ela, se Lula for reeleito, ele vai impedir o posse de armas e "os bandidos vão dominar tudo".

Le Figaro destaca que desde que Bolsonaro chegou ao poder, em 2019, cerca de trinta de decretos facilitaram o acesso dos brasileiros às armas de fogo, com a quantidade de portadores de armas passando de 117 mil para 670 mil em menos de quatro anos. "Quatro milhões de armas estão nas mãos de civis hoje", afirma o jornal.

Raí apoia Lula

O jornal Libération traz um perfil do ex-jogador Raí, que vive em Paris, onde estuda Ciências Políticas na prestigiosa Sciences Po, e se diz dividido entre o Brasil e a França. O diário destaca que, no início deste mês, Raí publicou um vídeo em sua conta no Instagram em que declara seu apoio a Lula.

O posicionamento do ex-jogador da seleção não é uma novidade, afirma Libé, ressaltando que há quatro anos, ele denuncia as más consequências do governo de Bolsonaro, que classifica como "racista" e "misógino". "Diante da extrema direita, a neutralidade não é uma opção", justifica Raí.

