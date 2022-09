“A festa vai ser aqui no domingo”: reduto de Lula já celebra possibilidade de vitória no 1° turno

São Bernardo do Campo é o berço político de Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato do PT começou a carreira como sindicalista nos anos 1970 e faz parte da história dessa região que já foi um dos principais polos econômicos do Brasil. Às vésperas das eleições, o número de eleitores que apostam na vitória do petista no primeiro turno da corrida presidencial é grande e muitos já se preparam para comemorar.

Silvano Mendes, enviado especial a São Bernardo do Campo

“Lula pegou meus filhos no colo e eu peguei os filhos dele no colo”, conta Wilson Roberto Ribeiro, presidente da Fenapi-Cut (Federação Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos da CUT, a Central Única dos Trabalhadores) e da Associação dos Metalúrgicos Aposentados da região do ABC. “Em uma das últimas vezes que ele veio aqui, tiramos essa foto”, conta, mostrando um retrato do petista ao lado dos “companheiros”.

A sensação de ouvir o relato de um fã, que idolatra uma mistura de amigo de infância que deu certo e um “salvador da pátria”, é frequente conversando com os moradores da região – principalmente se os entrevistados estão nos arredores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ícone do sindicalismo local e berço de Lula como personalidade política. O sindicato – e Lula durante muito tempo, à sua frente – foi o motor de greves que marcaram a década de 1980, quando os trabalhadores bloqueavam a via Anchieta, estrada que liga a capital ao porto de Santos e, consequentemente, engarrafavam boa parte da economia do país, com caminhões parados durante horas ou até dias.

O dentista Remilson Teixeira Gomes foi testemunha desses movimentos. “Da minha janela eu vi a história passar”, relata o cirurgião que recebe uma clientela menos abastada em seu consultório situado em frente ao sindicato. “Eu vi personalidades vindo aqui, fazendo reuniões. Então eu me sinto orgulhoso”, completa.

Para ele, a eleição de Lula é a única solução possível para o Brasil voltar a ser motivo de orgulho. “Eu espero que tenhamos o nosso país de volta. Que tenhamos as relações internacionais e comerciais novamente. Que sejamos respeitados. Eu espero que tudo se reestabeleça e que possamos ter uma vida feliz, como éramos antes.”

“Lula não mudou”

Do outro lado da rua, Francisco Silveira diz que conhecidos do ex-presidente sempre passam por sua lanchonete, estabelecimento que ele comprou após mais de 15 anos como metalúrgico. Como boa parte das pessoas ouvidas pela reportagem, ele dará seu voto para petista. “Estou otimista e estamos nessa esperança de que se confirmem as pesquisas [que apontam uma vitória do ex-presidente já no primeiro turno]. Lula continua sendo uma pessoa muito simples, voltado para fazer o melhor para os trabalhadores”, ressalta.

Esse é, aliás, um dos aspectos recorrentes nesse reduto lulista. Todos que conheceram o ex-presidente de perto ou de longe dizem que ele continua o mesmo, apesar de ter se tornado uma personalidade conhecida além das fronteiras do país. “O Lula não mudou. É aquele mesmo que eu conheci nos anos 1978, nas greves. Ele é o mesmo Lula de hoje”, defende Wilson Roberto Ribeiro.

“Nem Deus agrada todo mundo”

Ao ser questionado sobre as denúncias de corrupção lançadas pelos opositores, o presidente da Fenapi-Cut minimiza as críticas. “Naturalmente, em um país grande, a gente não vai ter todas as pessoas do nosso lado. Se nem Deus agrada todo mundo, como um ser humano vai conseguir agradar?”, compara.

Wilson Roberto Ribeiro, presidente da Fenapi-Cut, mostra fotos da passagem de Lula pela Associação dos Metalúrgicos Aposentados da região do ABC © Silvano Mendes/RFI

Porém, mesmo sem agradar “todo mundo”, Ribeiro acredita que seu candidato tem tudo para ser eleito no próximo fim de semana. “O sofrimento está muito grande”, desabafa. “E isso faz com que as pessoas tenham essa tendência de eleger o Lula já no primeiro turno”, analisa.

Já Márcia Petcof Gomes, mulher do cirurgião dentista, é mais categórica. “Não vamos para o segundo turno porque está na hora de dar um basta. Um basta em tanta violência, tanto massacre. O nosso país não é para isso. Nosso país é para ser feliz e ter paz, como sempre foi”, sentencia. Antes de se despedir, ela lança, como um sorriso: “pode voltar no domingo, que festa vai ser aqui ”.

