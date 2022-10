Brasil: candidatos aceleram campanha na reta final com comícios em até três estados no mesmo dia

Depois do debate realizado na noite de quinta-feira (29), os candidatos à presidência do Brasil aceleraram ainda mais o ritmo da campanha na reta final da corrida eleitoral. Nesta sexta-feira (30), alguns presidenciáveis visitaram até três estados em apenas algumas horas.

Silvano Mendes, enviado especial ao Rio de Janeiro

O debate terminou por volta das 2h da madrugada no Rio de Janeiro, mas isso não impediu o presidente Jair Bolsonaro de desembarcar em Poços de Caldas, em Minas Gerais, às 8h, para mais uma motociata.

Como de costume, o candidato mal tocou o solo e vídeos de partidários aos gritos de “mito” foram postados nas redes sociais por sua equipe de comunicação, em mais um sinal que a campanha segue com a mesma intensidade nas ruas e virtualmente. No sábado (1°), o candidato à reeleição participa de evento em São Paulo capital e segue à tarde para Joinville, em Santa Catarina.

Enquanto isso, também às 8h da manhã, quem já falava com a imprensa no Rio de Janeiro, reduto bolsonarista, era Lula. O ex-presidente participou em um hotel de Copacabana de um encontro com os candidatos ao governo, Marcelo Freixo (PSB), e ao Senado Federal, André Ceciliano (PT).

Lula lamentou que o debate tenha terminado tão tarde, lembrando que boa parte da população pode ter desligado a televisão antes do final. “É uma coisa inexplicável se levar um debate até as 2h da manhã”, opinou o petista. “Depois da meia-noite achar que o povão, com quem a gente quer falar, está assistindo televisão é nos enganar”.

“Recuperar a credibilidade internacional”

Durante o encontro, aberto apenas para a imprensa, Lula insistiu que o pleito está sendo acompanhado de perto pelo resto do mundo. “Nós precisamos recuperar a credibilidade internacional. O Brasil virou um país em que ninguém quer vir conversar com esse atual presidente”, frisou. “Tem muita gente preocupada com o pode acontecer no Brasil”, continuou, afirmando que vem recebendo telefonemas de diversas partes do globo.

“O Brasil hoje está gerando uma expectativa muito grande para toda a América do Sul, para toda a América Latina. Na União Europeia temos a maioria dos países torcendo para que o Brasil [sic] ganhe as eleições. Já tem uma lista de quase oito países da Europa que querem ligar para a gente na segunda-feira para estabelecer uma nova relação [em caso de vitória no primeiro turno]”.

Lula durante evento com candidatos cariocas no Rio de Janeiro, poucas horas após o debate. © Silvano Mendes/RFI

Depois do Rio de Janeiro, Lula seguiu para Salvador, para uma caminhada partindo do Largo de Roma até a Colina Sagrada, no Bonfim. Em seguida o candidato vai para o Ceará, onde participa de uma caminhada em Fortaleza e, no sábado, volta para São Paulo para outra caminhada com Fernando Haddad, no centro da capital, batendo o recorde de estados visitados em apenas 24 horas.

Já Ciro Gomes, que nos bastidores do debate de sexta-feira reclamou da organização, alegando que Lula e Bolsonaro monopolizavam o espaço com muitos pedidos de direito de resposta, também faz comício no Ceará. O candidato do PDT, que aparece em terceiro nas pesquisas de intenção de voto, não deve cruzar Lula em sua terra, pois participa às 17h de uma carreata em Sobral, bem distante da capital.

