'Sócrates revira em seu túmulo': imprensa mundial reage ao apoio de Neymar a Bolsonaro

O site esportivo francês RMC Sport resume em sua manchete a surpresa da imprensa estrangeira ao anúncio do apoio do jogador Neymar, atual estrela da seleção canarinha, ao presidente brasileiro: "Brasil: Como explicar o apoio de Neymar e de outros jogadores a Jair Bolsonaro?". Canais de TV internacionais repetiram à exausão nesta sexta-feira (30) o vídeo postado por Neymar em suas redes sociais.

O site esportivo RMC Sport explica aos internautas franceses que "Neymar havia se mantido à distância do pleito até então", mas que "a três dias da eleição presidencial brasileira, deu seu apoio franco a Jair Bolsonaro, presidente de extrema direita". "A proximidade deles remonta a vários anos atrás. O jogador do PSG não é o único atleta a ter demonstrado tal posição. Ele pode ter procurado se aproveitar dessa relação para resolver uma acusação de fraude fiscal em seu país", explica o site.

Entre os canais de televisão na França que não pararam de passar repetidamente o vídeo postado pelo jogador brasileiro, os apresentadores e âncoras do BFMTV explicaram na manhã desta sexta-feira (30) que se tratava de "uma estratégia em dois momentos". "Primeiro, ele postou ontem um agradecimento a Jair Bolsonaro por ter ido à sede de sua fundação, e hoje ele postou um outro vídeo, esse sem apelos caritativos ou galanteios, no qual a mensagem é clara, com sorrisos e música", anunciou a âncora, antes de mostrar a declaração de Neymar em tela cheia.

"Astro do futebol brasileiro Neymar Jr. enfrenta críticas pelo apoio a Bolsonaro", informa o site da CNN, acrescentando que "o apoio de Neymar a Bolsonaro poderia ser 'providencial', uma vez que "uma pesquisa de opinião nacional divulgada na quinta-feira diz que o ex-presidente brasileiro Lula está à frente por 14 pontos para o primeiro turno nas próximas eleições presidenciais do país, em 2 de outubro".

Para o jornal francês Libération, "Quando os futebolistas brasileiros se aventuram na arena política, seu jogo às vezes se inclina muito para a direita" e "Neymar não é uma exceção à regra". "Embora muitos dos jogadores de futebol do Brasil sejam oriundos de classes desfavorecidas, as mesmas que mais sofreram com o mandato de Bolsonaro, seu apoio é surpreendente", publica o jornal.

"Sua atitude parece completamente esquizofrênica quando se considera que muitos dos jogadores da Seleção são negros ou pardos, e que são os primeiros a ficar indignados, e com razão, quando um de seus próprios jogadores é vítima de racismo", publica Libération. "Ao mesmo tempo, apoiando um candidato que certa vez disse que seus filhos 'não se apaixonarão por uma mulher negra porque foram muito bem educados'", conclui o site francês.

"Sócrates deve estar se revirando em seu túmulo!"

O jornal L'Humanité dedica um longo artigo ao "caso". Lembrando que outros jogadores brasileiros também demonstraram apoio a Bolsonaro, como Ronaldinho e Lucas Moura, o diário opina que "Sócrates deve estar se revirando em seu túmulo!". "Historicamente, os futebolistas tomaram posições políticas com freqüência no Brasil, mas sempre estiveram longe de aprovar regimes com ideias extremas", critica o jornal francês.

"Recordamos as condenações anti-ditadura do mesmo Sócrates nos anos 1970 e 1980. Lembramos que Romário (estrela do Brasil e do FC Barcelona) se tornou deputado de esquerda após o fim de sua carreira. Hoje, Juninho e Raí também se posicionam contra Jair Bolsonaro e pedem votos para Lula", publica L'Humanité, que termina dizendo que "Mais preocupante ainda, o site brasileiro UOL, que realizou uma pesquisa com jogadores brasileiros, revelou que mais de 20% deles votariam no candidato de extrema direita", espanta-se.

O Daily Mail destaca nesta sexta-feira que "Neymar mostra apoio ao controverso presidente brasileiro Jair Bolsonaro". "A estrela do PSG postou uma música e uma dança pró-Bolsonaro no TikTok que arrecadou 1,6 MILHÕES de pessoas", escreve, em maiúsculas, o tabloide britânico, lembrando que Bolsonaro já havia recebido apoio de Lucas Moura, estrela do Tottenham.

O Mail finaliza o texto contextualizando que Bolsonaro se opôs ao distanciamento social e outras políticas anticovid durante a pandemia, "dizendo que as medidas de restrição matavam mais do que o vírus". "Ele tem sido comparado ao Trump por seu estilo anti-stablishment e seus ardentes apoiadores", finaliza.

"Flerte com a extrema direita"

Para o jornal espanhol El País, "Jair Bolsonaro tem motivos para comemorar na reta final da campanha para a presidência do Brasil. Neymar, o maior astro do futebol brasileiro, publicou um vídeo em sua conta no TikTok na quinta-feira, onde ele tem mais de oito milhões de seguidores, no qual ele pede às pessoas que votem no líder da extrema direita", diz o site do jornal.

O jornal catalão El National também informa em seu site que "Neymar na ultradireita: ele postou um vídeo dando apoio a Bolsonaro, que 'seria incapaz de amar uma criança homossexual'". "A estrela dos 'Canarinhos' flerta publicamente e sem vergonha com a extrema direita. Bolsonaro agradece", publica o veiculo, que contextualiza que "a Catalunha e a Espanha não são as únicas áreas do mundo onde o favoritismo e o clientelismo são uma prática comum: um dos filhos de Bolsonaro é membro do Parlamento, e o outro senador".

