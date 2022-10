Eleições 2022: Lula e Bolsonaro votam em clima de 2° turno

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno da eleição presidencial, votaram logo pela manhã neste domingo (2). Confiantes na vitória, ambos escolheram seus redutos eleitorais em um pleito com ares de segundo turno.

Silvano Mendes, enviado especial a São Bernardo do Campo

Bolsonaro votou na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Vestindo uma camiseta verde e amarela sobre o que parecia ser um colete à prova de balas, o presidente posou para fotógrafos e falou rapidamente com a imprensa ao sair da Escola Municipal Rosa da Fonseca.

“Eu tenho um carinho especial pelo povo brasileiro e o reconhecimento é em qualquer uma das cinco regiões do Brasil”, disse o candidato, citando seu último ato de campanha, em Joinville. “Eu não vi isso em lugar nenhum”, completou, após dizer que o evento teve pouca visibilidade na mídia.

Ao ser questionado sobre suas expectativas para o pleito, Bolsonaro disse que “está tranquilo e eleições limpas têm que ser respeitadas. Estou confiante. Primeiro turno decide hoje as eleições”. Quando um repórter perguntou sobre o respeito dos resultados, o candidato virou as costas e encerrou a breve entrevista. Bolsonaro deve retornar para Brasília, onde acompanha a apuração no Palácio do Alvorada.

"Tudo bem democrático”

Já em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, Lula era aguardado por eleitores antes das 8h da manhã. Espremidos diante das grades de segurança instaladas na frente da Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, seus partidários entoavam “Lula lá”, enquanto esperavam a chegada do candidato. Jornalistas do mundo todo também estavam no local e, logo após o voto, uma coletiva de imprensa foi organizada ao lado da quadra da escola.

A saída de Lula foi aplaudida pelos partidários e o candidato cumprimentou e abraçou vários deles. Aos gritos de “pai da nação”, “Lula te amo”, ou ainda “Salva esse povo”, pessoas de várias idades, entre eles muitos idosos, se penduravam nas grades, na esperança de vê-lo de perto. “Foi incrível. A gente conseguiu apertar a mão dele", contou um jovem eleitor. “Foi maravilhoso. Demos um beijo, um abraço, e falamos que estamos com ele, porque vai ser no primeiro turno”, disse outro.

Cláudio, que vive em frente ao colégio onde Lula votou, disse que raramente viu tanta gente reunida. “Estamos em uma posição bem privilegiada, então vimos o candidato, filmamos. Estava tudo bem democrático”, contou à RFI.

Visivelmente emocionada, Suênia não continha as lágrimas. “Estou aqui pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu Nordeste. Viva Lula e viva a democracia”, disse à reportagem.

Quando carro que levava o candidato deixou o local, até os jornalistas estrangeiros pareciam impressionados com as demonstrações de carinho dos partidários. Alguns perguntavam aos colegas brasileiros se o voto de um candidato era sempre assim, “festivo”.

Em seguida, muitos eleitores disseram que já estavam se preparando para comemorar a vitória à noite, na avenida Paulista, que teve um trecho reservado para uma eventual celebração. Pelo menos na porta dessa escola de São Bernardo, ninguém parecia acreditar em um possível segundo turno, e já agiam como se a eleição fosse decidida esta noite.

