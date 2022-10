Eleições 2022: Lula vence 1° turno em ao menos 15 países europeus

A votação para o primeiro turno da eleição no Brasil no exterior já foi encerrada em ao menos 70 países neste domingo (2). O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva vai liderando a apuração em ao menos 15 nações da Europa. Já o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, venceu no Japão, o terceiro maior colégio eleitoral brasileiro no estrangeiro.

Publicidade Leia mais

Quase 698 mil eleitores estão aptos a votar no exterior nestas eleições. Esse número cresceu em relação a 2018: as inscrições para ir às urnas fora do Brasil aumentou em mais de 39%.

No total, os eleitores brasileiros já votaram ou ainda estão votando - dependendo o fuso horário - em 181 cidades estrangeiras neste ano - e exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República, que é o que a lei eleitoral permite para os brasileiros que vivem no exterior.

Os países com o maior número de votantes brasileiros são os Estados Unidos, Portugal, Japão, Itália e Alemanha, nesta ordem. Na França, onde o único local de votação para o brasileiros é Paris, foi um longo dia para os eleitores brasileiros. A espera para votar chegou a ser superior a três horas devido ao número de votantes que dobrou em relação a 2018: são mais de 22 mil atualmente.

Devido à imensas fila de espera em Paris, a votação foi prolongada até pouco após as 18h pelo horário local (13h em Brasília). Segundo resultados extraoficiais, Lula venceu na França com 77,5% dos votos. Bolsonaro ficou em segundo lugar com 13,7% dos votos.

O mesmo ocorreu em ao menos outros 14 países europeus, como Portugal, Suécia, Noruega, República Tcheca, Hungria. Numa reviravolta em relação à 2018, Lula foi o vencedor no Reino Unido, com 55,18% dos votos contra 34,9% do presidente Jair Bolsonaro, em segundo lugar.

Na Itália, onde a votação ocorreu em Roma e Milão, Lula obteve 53,1% na capital italiana; Bolsonaro chegou em segundo lugar com 31,2%. Os resultados em Milão ainda não foram divulgados.

Na Grécia, Bolsonaro obteve 46,91% dos votos, enquanto Lula conseguiu 37,53%.

Bolsonaro vence no Japão

Os primeiros resultados vieram da Ásia e da Oceania. Lula venceu na Austrália, Nova Zelândia e China. Bolsonaro venceu em Tóquio com 64% dos votos. O Japão é o terceiro maior colégio no exterior, com mais de 76 mil eleitores brasileiros, perdendo apenas para os Estados Unidos (183 mil) e Portugal (80,8 mil). O atual presidente também venceu em Timor Leste, em Israel, Emirados Árabes Unidos e Moçambique.

Há muita expectativa em relação as Estados Unidos, que abrigam a maior quantidade de eleitores brasileiros no exterior: quase 183 mil cidadãos estão aptos para votar em solo norte-americano, onde há há 14 locais de votação, como a capital Washington, Nova York, Los Angeles, Miami, Chicago, São Francisco, entre outras. No país, o número de inscrições de eleitores brasileiros aumentou em cerca de 14% em relação à 2018.

Já na Argentina, houve um crescimento de 78% no número de votantes brasileiros. No total, são 13 mil inscritos para participar do pleito neste país que abriga o maior número de eleitores do Brasil na América Latina.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro