Eleições 2022: votação é encerrada e começa apuração de resultados no Brasil

Eleitores aguardam a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições brasileiras. São Paulo, 2 de outubro de 2022. AP - Matias Delacroix

Texto por: Raquel Miura 2 min

A votação no primeiro turno das eleições foi encerrada no Brasil e já começou a apuração dos resultados. Nas sessões onde houve filas, quem chegou até às 17h de Brasília recebeu uma senha e terá o direito de votar, mesmo depois do horário. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, não quis cravar um horário para que o resultado final seja divulgado, mas disse que os eleitos serão conhecidos neste domingo (2).