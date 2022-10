Tensão, polarização, momento histórico: imprensa francesa destaca eleições no Brasil

Imprensa francesa deste domingo (2) dá grande destaque às eleições no Brasil, consideradas tensas, polarizadas e "um ponto de virada" para a história do país.

As eleições no Brasil são o grande destaque da imprensa francesa neste domingo (2). O jornal Le Monde destaca a tensão em torno do pleito, enquanto um artigo do Libération afirma que milhões de brasileiros irão comparecer às urnas de barrigas vazias. Já a France 24 enfatiza o possível ponto de virada na história do Brasil após o resultado da disputa entre Lula e Bolsonaro. O site da FranceInfo enumera algumas das principais questões que fazem esta eleição ser tão polarizada.

A edição impressa do Le Monde deste domingo traz um editorial sobre como "as ameaças que Jair Bolsonaro está fazendo contra a democracia no Brasil fazem parte de um projeto político".

Assinado pelo professor de história contemporânea Odilon Caldeira Neto, o texto mostra como a “estratégia do presidente brasileiro, candidato à reeleição, está enraizada no antigo sistema de valores da extrema direita do país, ao mesmo tempo em que utiliza os novos métodos da extrema direita global”.

A matéria no site do jornal Libération sobre eleitores brasileiros que vão votar de barriga vazia afirma que a fome, que afeta um em cada sete habitantes, se agravou desde a pandemia. “Enquanto Jair Bolsonaro nega os números, Lula se prepara para retomar suas políticas antipobreza outrora bem-sucedidas”, escreve o jornal, lembrando que “as circunstâncias atuais são muito menos favoráveis”.

O diário Le Figaro enfatiza que os brasileiros vão às urnas sob a influência das últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas neste sábado (1°), que dão vantagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (50% dos votos válidos) em relação ao atual presidente do país, Jair Bolsonaro (36%). O texto acrescenta que há possibilidade da eleição ser decidida no 1° turno.

O site da FranceInfo alerta como, no Brasil, o lobby evangélico se instalou no poder. O texto cita o documentário "Jair Bolsonaro, un autre Brésil" (Jair Bolsonaro, um outro Brasil), divulgado pela France 5. E descreve como, estimulando a divisão e manipulando a arte da provocação, “o político de extrema-direita não deixou de chocar desde sua eleição em 2018, com discursos provocativos sobre a ditadura, as mulheres, a homossexualidade, as armas de fogo e a pandemia. Dividindo como nunca um Brasil já muito frágil e despertando seus velhos demônios”.

Ponto de virada

Já o site da France 24 mostra as eleições no Brasil como um momento histórico para o país. O texto afirma que o Brasil, maior democracia da América Latina, viverá neste domingo horas decisivas no primeiro turno de uma eleição presidencial extremamente polarizada, com o embate entre o favorito de esquerda Lula e o de extrema-direita Jair Bolsonaro.

“É um ponto de virada na história do Brasil: 156 milhões de eleitores são convocados a votar (...) em uma eleição presidencial sob alta tensão, que pode ver o ex-presidente de esquerda Lula ser eleito no primeiro turno e Jair Bolsonaro recusar o veredito das urnas”, contextualiza o artigo.

