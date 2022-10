Eleição mostra que extrema direita 'se normalizou' no Brasil e veio para ficar

Neste primeiro turno das eleições, o desempenho não só do presidente Jair Bolsonaro, como de seus aliados pelo país, evidenciou as falhas dos institutos de pesquisa em captar o voto na extrema direita – que se consolida como força política e substitui a direita tradicional no país. Os resultados demonstram a importância deste eleitorado deixar de ser estigmatizado e ser melhor compreendido pela sociedade, avaliam analistas ouvidos pela RFI.

Oito dos 14 governadores eleitos no primeiro turno são bolsonaristas, incluindo o do Rio de Janeiro, Claudio Castro. Em São Paulo, as pesquisas indicavam o oposto do resultado real, com Tarcísio de Freitas chegando à frente de Fernando Haddad com quase sete pontos de vantagem, e o PSDB descartado no seu principal reduto político. O próprio Bolsonaro conquistou 43,2% dos votos, colocando em descrédito os institutos de pesquisa, que antecipavam uma votação de cerca de 35%.

Vergonha de revelar o voto nas pesquisas? Voto útil de quem pretendia votar em Ciro Gomes ou Simone Tebet? Na opinião do cientista político e economista Thomas Zicman de Barros, pesquisador associado do Centro de Pesquisas Políticas da Sciences Po Paris, esses dois aspectos ajudam a explicar a surpresa das urnas – mas ele mas ressalta que a realização das pesquisas está defasada no Brasil.

“Temos um problema ligado ao Censo: as pesquisas ponderam as análises a partir do censo demográfico, que não foi renovado no Brasil desde 2010. A população mudou bastante desde então”, explica o coautor de “Do que falamos quando falamos de populismo”. O pesquisador da Sciences Po observa que a parcela de evangélicos e da classe média cresceu neste período e, se as pesquisas não tomam essa evolução em conta, seus resultados acabam falseados.

Guilherme Casarões, cientista político da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenador do Observatório da Extrema Direita, ressalta que as pesquisas não envolvem perguntas de cunho moral, o que dificulta a compreensão da racionalidade por trás do voto. “Isso talvez tenha nos levado a subestimar alguns eleitores e a superestimar outros”, complementa.

Peso do "voto envergonhado"

Além disso, o fenômeno do “voto envergonhado” – em candidatos considerados inaceitáveis socialmente – pode ter sido um elemento decisivo em favor de Bolsonaro. Ele tende a se manifestar mais nas pesquisas presenciais, feitas por institutos tradicionais como DataFolha e Ipec (ex-Ibope). Os que privilegiam as entrevistas pela internet, como o Atlas, trouxeram resultados mais próximos da realidade.

“Ao contrário de 2018, quando as pessoas estavam votando de maneira muito convicta no Bolsonaro, nesta eleição muita gente não quis admitir que votaria num governo que foi ruim, de uma maneira geral”, salienta Casarões.

Zicman frisa que os resultados evidenciam a que ponto o eleitorado bolsonarista ainda é incompreendido no país – e vai muito além do bloco identitário habitualmente classificado como de extrema direita. Na visão do pesquisador da Sciences Po, a alta adesão ao presidente reflete um sintoma de uma sociedade injusta, desigual e violenta. “Essa violência tem a ver com o nosso passado de escravidão, de ditadura, coisas que nos nunca conseguimos, como nação, sentar e avaliar. Recalcamos muitos desses temas. Por isso, parcelas da população não tem receio em apoiar um líder com traços autoritários, que promete restabelecer a ordem”, explica.

Fim da direita tradicional

Apesar dos quase 700 mil mortos de Covid e de todos os escândalos, Bolsonaro veio forte em 2022. “O Brasil é um país com muitas vulnerabilidades sociais e o discurso bolsonarista dá segurança para muita gente, ao apresentar a política de uma forma simples, como uma disputa entre o bem e o mal. Isso pode ser muito reconfortante para muitas pessoas”, avalia o professor associado da Sciences Po Paris.

“Bolsonaro pode até perder no dia 30 de outubro, mas o bolsonarismo veio para ficar. A direita tradicional brasileira minguou e no seu lugar, quem hegemoniza é o bolsonarismo”, indica Zicman.

“O PSDB e o MDB foram dizimados. Já tinham perdido muito espaço pós-Lava Jato, mas essa eleição praticamente sepulta as grandes bancadas desses dois partidos”, completa Casarões.

Neste contexto, para uma parcela importante do eleitorado bolsonarista, o candidato aparece como o mais eficaz para barrar a esquerda e especialmente o PT, frisa Casarões. “Esse é o voto da classe média e alta, que comungam com uma ideologia liberal na economia e têm pânico de ver o Lula no poder de volta, sob o discurso anticorrupção. Esse eleitor não é necessariamente de extrema direita: é uma pessoa que não vota pensando no todo, mas sim nos seus próprios interesses imediatos”, afirma. “Eu não sei se eles têm noção do pacote completo de extrema direita que o bolsonarismo representa.”

Classes populares

O professor da FGV sublinha que, ao mesmo tempo, Bolsonaro avançou nas classes populares, antigamente eleitoras da esquerda. “Talvez as pesquisas não tenham conseguido capturar totalmente os efeitos do Auxֵílio Brasil, da redução do preço da gasolina e de uma melhoria econômica, que foi acompanhada pela deflação nas últimas semanas”, aponta.

Zicman identifica, ainda, traços em comum com a onda de extrema direita vista em outros países, como a França ou a Itália, num contexto de desigualdades e pobreza crescentes e perda de poder aquisitivo. Líderes como a francesa Marine Le Pen ou a italiana Giorgia Meloni conseguem dialogar com essas angústias nas populações, ao se reivindicarem como defensores da família e dos valores.

A diferença, entretanto, é que “Bolsonaro não tentou se normalizar, arrefecer o seu discurso para parecer mais centrista, como vimos na França”, nota o pesquisador. “Ele foi normalizado como ele é.”

