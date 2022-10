Lula vai para 2° turno contra Bolsonaro com diferença menor que o previsto, mas diz que “é só uma prorrogação”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai disputar o segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro após ter conquistado cerca de 48% dos votos, contra 43% para Jair Bolsonaro. O resultado deste domingo (2) é bem distante das previsões anunciadas por muitos institutos de pesquisas, que chegaram a falar de uma vitória do petista já no primeiro turno. Mas Lula se mostrou otimista e já convidou Bolsonaro para um debate.

Silvano Mendes, enviado especial a São Paulo

Desde às 15h, cerca de 380 jornalistas credenciados, entre eles 230 estrangeiros, esperaram a divulgação dos resultados em um hotel no centro de São Paulo, onde Lula estava reunido com a cúpula do PT. Todos acompanhavam com atenção a evolução da apuração e logo que os primeiros números apontaram a liderança de Jair Bolsonaro, as equipes do Partido dos Trabalhadores pareciam mais discretas.

Nos salões que acolhiam a imprensa, alguns jornalistas se questionavam se as pesquisas, que durante praticamente toda a campanha anunciavam uma vitória fácil de Lula, não teriam se enganado totalmente. A situação só mudou quando cerca de 70% das urnas haviam sido apuradas e que Lula ultrapassou Bolsonaro, provocando um suspiro de alívio nos corredores do hotel.

Quando mais de 95% dos votos haviam sido contabilizados e o TSE informou que a eleição estava “matematicamente definida”, com um segundo turno, começou a espera do discurso de Lula, que só subiu ao palco às 22h.

“Eu disse que toda eleição que eu disputo, tenho vontade de ganhar no primeiro turno. Mas nem sempre é possível”, lançou Lula, ao lado de seu vice Geraldo Alckmin, dos principais representantes do PT, da ex-presidente Dilma Rousseff, e do candidato para o governo de São Paulo, Fernando Haddad, que também foi para o segundo turno contra Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia é a crença de que nada acontece por acaso”, continuou, olhando para a imprensa, mas também para as primeiras fila do anfiteatro, compostas por celebridades como Daniela Mercury e Bela Gil, e intelectuais, como a historiadora Lilia Schwarcz. Mas “isso para nós é apenas uma prorrogação”, disse.

Um debate em tête-à-tête com Bolsonaro

Lula aproveitou o momento para alfinetar os institutos de pesquisa, lembrando que “durante toda essa campanha, a gente esteve na frente nas pesquisas de opinião pública. De todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse”.

No entanto, o candidato relativizou a diferença menos importante que o previsto. “Adoro discutir com a sociedade brasileira. Para a desgraça de alguns, eu tenho mais trinta dias para fazer campanha”, ironizou, antes de lançar uma provocação ao rival do segundo turno.

“Vai se a primeira chance de a gente fazer um debate tête-à-tête com o presidente da República, para saber se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez, na vida falar a verdade com o povo brasileiro”.

As equipes de Jair Bolsonaro não se pronunciaram durante as primeiras horas após a divulgação dos resultados.

