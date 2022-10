"Sabotagem aos institutos de pesquisa foi organizada pelo Estado", destaca imprensa francesa

Os votos dos eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes poderão definir o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil no próximo 30 de outubro. © Fotomontagem com fotos da AP/Marcelo Chello/

Texto por: RFI 2 min

Os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil continuam a ser analisados pela imprensa francesa. "O fracasso das pesquisas também foi obra de uma 'sabotagem' organizada na cúpula do Estado", relata reportagem do jornal Le Monde nesta terça-feira (4).