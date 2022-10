“Uma escolha difícil”: imprensa internacional repercute reta final da eleição brasileira

A reta final da eleição presidencial brasileira é destaque em praticamente todos os grandes jornais do mundo neste sábado (29). Além de repercutirem o debate realizado na véspera entre os dois candidatos, os veículos internacionais traçam os perfis de ambos e falam da polarização de um segundo turno “elétrico”.

“Os brasileiros vão às urnas no domingo em uma eleição entre dois pesos-pesados ​​políticos que pode ter repercussões globais”, resume o jornal norte-americano New York Times. Segundo o diário, “o Brasil enfrenta uma escolha difícil” neste segundo turno, lembrando que o resultado das urnas também é importante para o resto do mundo. “A eleição traz grandes consequências para a floresta amazônica, que é crucial para a saúde do planeta”, diz o jornal, que teme pela "saúde de uma das maiores democracias do mundo”.

A imprensa internacional também dá grande espaço para a polarização da campanha. O britânico The Guardian afirma que o pleito, “visto como o mais importante desde o fim da ditadura, (...) dividiu o país mais populoso da América Latina, com cerca da metade dos eleitores rejeitando Bolsonaro e quase o equivalente rejeitando Lula”.

O argentino El Clarín faz um resumo das últimas pesquisas de intenção de voto e fala em empate técnico. “Qualquer um pode ganhar”, aponta o enviado especial do jornal ao Brasil.

O francês Le Monde anuncia “um duelo tão apertado quanto perigoso”, após uma campanha “elétrica” marcada por fake news e trocas de farpas que deixaram as prioridades do país em segundo plano. “O debate ficou no quarto subsolo. Impossível ficar mais baixo”, comenta nas páginas do vespertino o cientista político Mathias Alencastro. Segundo ele, esse segundo turno foi “trágico”, pois “não se falou do futuro do Brasil”.

Os veículos internacionais também publicam matérias nas quais apresentam e analisam os perfis dos dois candidatos. O canal de rádio e televisão francês FranceInfo explica que boa parte da campanha de Lula foi baseada nas lembranças de sua passagem pela presidência.

Especialistas ouvidos pela emissora, como a geógrafa francesa Martine Droulers ou o cientista político britânico Anthony Pereira, apontam que esse pode ser um dos pontos fracos da campanha, que “foi mais retrospectiva que prospectiva”.

Já o jornal francês Le Figaro ressalta que a passagem de Lula pela cadeia ainda freia muitos eleitores de esquerda. “Esse escândalo continua a persegui-lo, três anos após ter sido solto”, diz o diário. Com isso, analisa o jornal, muitos eleitores das camadas mais pobres da população votam em Bolsonaro não por estarem apostando do presidente, e sim porque o chefe de Estado “continua se beneficiando do forte ressentimento público contra Lula”.

O respeitado site francês Mediapart diz que, independentemente desse sentimento anti-Lula, “o bolsonarismo ainda conta com forte apoio de parte da população”. O site lista a “gestão catastrófica da pandemia de Covid, a crise social, a destruição ambiental e resultados econômicos ruins” e se pergunta: “Por que Bolsonaro, presidente desastroso, ainda é tão apoiado no Brasil?”

Enquanto isso, o jornal português Público, que acompanha de perto a eleição, com matéria frequentes desde o início da campanha, preferiu dar destaque neste sábado para a gafe de Bolsonaro após o último debate, quando o presidente afirmou não ter entendido uma pergunta feita pelo correspondente do canal português RTP e disse que “não falava nem espanhol, nem portunhol”. “Comentário descabido, tendo em conta que a pergunta tinha sido feita no mesmo português com que Jair Bolsonaro respondeu, embora com diferente sotaque”, lança o diário, irônico, antes de avaliar que o episódio “visou apenas contornar uma pergunta de difícil”.

