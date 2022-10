Com vitória apertada, Lula é eleito presidente

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno da eleição presidencial neste domingo (30). A vitória foi apertada. Apenas depois de mais de 70% das urnas apuradas, Lula ultrapassou Jair Bolsonaro, que é o primeiro presidente do Brasil a não conseguir se reeleger.

Os resultados oficiais foram confirmados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com 99% das urnas apuradas. Lula foi eleito com 50,83% dos votos válidos contra 49,17% de Bolsonaro.

O presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizou Lula em francês e em português, através do Twitter, dizendo que sua eleição dava "início a um novo capítulo da história do Brasil".

Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

Tensões

A votação foi tensa. Ao longo do dia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) descumpriu ordem judicial e fez pelo menos 560 operações nas estradas do país para fiscalizar o transporte gratuito de eleitores.

Mas de acordo com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, as operações não impediram as pessoas de votar e decidiu não prorrogar horário de fechamento das seções.

Vitória europeia

Lula ganhou com mais tranquilidade na maior parte dos países europeus, onde os eleitores enfrentaram, muitas vezes, horas na fila para exercer seu direito ao voto.

Em Paris, o petista venceu com 82,94% dos votos, contra 17,06% para Bolsonaro.

Em Portugal, maior colégio eleitoral europeu, com 80 mil brasileiros habilitados a votar, Lula obteve 64,5% dos votos em Lisboa, contra 35,5% para Bolsonaro. O petista conquistou 64,8% dos votos no Porto, contra 35,20% para o atual presidente e, 52% em Faro, contra 48% para Bolsonaro.

No Reino Unido, Lula confirmou virada do primeiro turno e venceu com mais de 60% dos votos.

