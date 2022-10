Na França, Lula vence 2° turno da eleição com quase 83% dos votos

Em Paris, o único local de votação para os eleitores brasileiros na França fechou às 17h pelo horário local (13h em Brasília) neste domingo (30). A exemplo do primeiro turno, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, venceu com 82,94% dos votos na capital francesa.

Daniella Franco, da RFI

Os resultados foram contabilizados por volta das 17h50 pelo horário local (13h50 em Brasília), menos de uma hora após o encerramento da votação em Paris. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, ficou com 17,06% dos votos.

Menos de 10.000 eleitores votaram, dos quais 7.885 no candidato petista e 1.622 no atual presidente.

No primeiro turno, Lula já havia vencido na França com 77,5% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro chegou em segundo lugar, com 13,7% dos votos.

Os resultados são extraoficiais e devem ser confirmados ainda neste domingo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Uma longa fila se formou desde cedo em torno do espaço La Rochefoucauld, no 9° distrito de Paris, centro-norte da capital francesa. Pela manhã, eleitores chegaram a esperar cerca de 3 horas para votar. No início da tarde, a espera diminuiu.

Nas últimas horas antes do encerramento, praticamente não havia mais fila: um cenário bem diferente do primeiro turno, quando a votação teve de ser estendida por mais de uma hora devido ao forte afluxo de eleitores.

Clima de animação

O clima foi de muita animação entre os eleitores. O dia ensolarado e a temperatura amena para essa época do ano – fez 20 graus agora à tarde – ajudou bastante. Muitas pessoas vieram em grupo, em família ou com os amigos, vestidas de vermelho ou de verde e amarelo, e cantaram músicas relativas a seus candidatos. Teve até batucada em uma rua do 9° distrito de Paris.

Raros foram momentos de tensão. No final da tarde, a poucos metros do local de votação, um grupo de bolsonaristas e petistas bateu boca. Mas a polícia chegou rapidamente e os separou.

Em entrevista à RFI, o cônsul-geral do Brasil em Paris, Fábio Marzano, comemorou a boa organização da votação. Segundo ele, alguns ajustes foram feitos, em relação ao dia 2 de outubro, como a criação de um local para pais e mães deixarem carrinhos de bebês, a identificação de pessoas prioritárias já na fila de espera, suporte para a identificação do número de sessão, entre outros. “Vamos aprendendo a cada turno para melhorar cada vez mais”, brinca.

No total, o número de eleitores brasileiros inscritos para votar na França mais do que dobrou em relação às últimas eleições. Em 2018, eram 11.047, passando para 22.629 neste ano.

