Voto dos brasileiros em Paris: “Quero ter orgulho de poder dizer de novo que sou do Brasil”

Foi um dia intenso para os eleitores brasileiros na França. Mas a longa fila para votar durante a manhã e o início da tarde deste domingo (30) não assustou os cidadãos que cumpriram seu dever de participação no processo eleitoral. De ambos os lados, entre petistas e bolsonaristas, a vontade de se expressar neste segundo turno histórico estava presente.

Daniella Franco, da RFI

Jefferson Correia veio votar acompanhado do marido, o francês Frédéric Charlot. O paulistano mora em Paris há cinco anos mas, apesar da distância do Brasil, explica que, para ele, é essencial participar das eleições.

“É um direito e um dever”, diz. Além disso, Jefferson ressalta o momento decisivo “para resgatar a democracia e acabar com essa onda fascista que assola o Brasil”, reitera.

O eleitor brasileiro Jefferson Correia (e), ao lado do marido, Frédéric Charlot (d). © Daniella Franco/RFI

As amigas Gabriella Marins e Reijane Ferreira vieram de longe votar. Gabriella mora em Angers, no oeste da França, e Reijane em Grenoble, no sudeste.

“É um momento muito crítico para a gente. Essas eleições são as mais importantes da nossa geração. Não voto só pensando em garantir a democracia e os direitos básicos no Brasil, mas também pensando no mundo inteiro porque Bolsonaro vai continuar destruindo a Amazônia. Se ele for reeleito, a gente vai atingir um ponto de não retorno”, avalia Gabriella.

“Meu sentimento hoje aqui é de cumprir meu dever. Eu venho de Grenoble, não foi fácil chegar aqui. Mesmo estando aqui na França há alguns anos, eu penso em tudo o que acontece no Brasil. Então eu voto porque quero que muita coisa mude lá e quero ter orgulho de poder dizer de novo na França que eu sou do Brasil”, afirma Reijane.

As amigas Gabriella Marins (e) e Reijane Ferreira (d) fazem o símbolo L com a mão, indicando o voto em Lula. © Daniella Franco/RFI

As amigas Laís Frota e Laís Furtado moram há menos de um ano em Paris e foram votar juntas. Ambas têm esperança de que dias melhores virão para o Brasil. “Apesar de estarmos aqui na França e essa mudança ter trazido uma melhoria de qualidade de vida gigante para a gente, o Brasil é o nosso país. Pensamos nas nossas famílias, nossos amigos, no nosso espaço que a gente tanto ama e que pulsa dentro da gente. Então queremos reverter essa situação”, diz Laís Furtado.

Apesar da expectativa de mudança de governo, Laís Frota teme pelo futuro do Brasil. “Acho que a violência que tomou conta das mentalidades não é aceitável. Isso me faz temer pelas nossas famílias, amigos e até pela gente que está aqui nos expressando politicamente. Vou ficar muito feliz se o Lula ganhar, mas se isso ocorrer, ele vai ter um trabalho muito grande a fazer no Brasil”.

As eleitoras Laís Frota (e) e Laís Furtado (d). © Daniella Franco/RFI

Bolsonaristas defendem ditadura militar e fim da corrupção

Fora do local de votação, Zayra Pedrosa, vestindo a camisa da Seleção, conversa com policiais. Natural do Pará, ela mora na França há 14 anos. No entanto, segundo ela, não perde os laços com o Brasil.

“Eu penso no meu país, eu penso nos meus familiares, nos meus netos que estão lá. Eu voto aqui porque quero o fim da ladroagem no Brasil. Temos que lutar por um país melhor e acabar com a corrupção”, afirma.

Elionay de Souza, também vestindo uma camisa da Seleção e carregando uma bandeira do Brasil pede à reportagem da RFI para testemunhar. Aos 17 anos, essa é primeira eleição em que ele vota. O jovem tem nacionalidade brasileira, mas nasceu e vive na França, onde o pai e a mãe estão radicados.

“Eu moro aqui, mas eu não tenho uma mentalidade individualista como os esquerdistas. Além disso, a maior parte da minha família está no Brasil. Então, eu quero voltar na terra dos meus pais e encontrar o Brasil da época em que meus pais saíram de lá”, diz, defendendo a ditadura militar.

O eleitor Elionay de Souza (último à direita) foi votar carregando a bandeira do Brasil. © Daniella Franco/RFI

O pastor amazonense Salim foi votar com um terno amarelo e uma camisa verde. À RFI, ele conta que vive na França metropolitana há 15 anos, mas de 1983 a 2007 viveu na Guiana Francesa. Apesar das décadas longe do Brasil, ele ressalta que “o amor pela pátria continua latente no coração”.

Para Salim, a França é “uma mãe adotiva”. No entanto, reclama do fato de os governos ocidentais criminalizarem o desmatamento na Amazônia durante o governo Bolsonaro. “Eu sou do Amazonas e esse ano estive em Manaus. Eu vejo o povo falando que a Amazônia está sendo destruída e isso é uma grande mentira. E só pegar um voo e sobrevoar a floresta para ver a imensidão que é”, afirma.

O pastor amazonense Salim afirma que o desmatamento da Amazônia "é uma grande mentira". © Daniella Franco/RFI

Apesar da defesa acalorada do atual governo, os bolsonaristas são minoria entre os eleitores brasileiros na França. No total, neste segundo turno na França, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, ficou com 17,06% dos votos. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, obteve 82,94% dos votos.

No total, 22.629 eleitores brasileiros estavam inscritos para votar neste ano na França – um aumento de mais de 100% em relação às eleições de 2018. Pouco mais de 9.700 votantes compareceram ao espaço La Rochefoucauld, no 9° distrito de Paris, único local de votaçao para os cidadãos do Brasil na França.

