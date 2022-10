Biden parabeniza Lula pela vitória e espera aumentar cooperação dos EUA com o Brasil

O chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, enviou uma mensagem ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, após a vitória no segundo turno das eleições presidenciais no Brasil na noite desse domingo (30).

Publicidade Leia mais

Leandra Felipe, correspondente da RFI em Washington

Na nota divulgada logo após o discurso de Lula, Biden escreveu: “Envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória em uma eleição livre, justa e digna de confiança”. Biden também disse esperar trabalhar junto ao governo brasileiro e manter a cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil nos próximos meses e nos anos que virão. O texto foi publicado pela Casa Branca.

Pelo Twitter, o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, também se manifestou após a divulgação da vitória de Lula. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos parabenizou o povo brasileiro por ter exercido seu direito ao voto e por reafirmar a força da democracia do país.

Assim como Biden, Blinken afirmou que espera dar continuidade ao que chamou de forte parceria com o presidente eleito Lula para que, juntos, os dois países possam trabalhar pela construção democrática e próspera no continente americano.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, escreveu no Twitter dizendo que também espera trabalhar ao lado de Lula para fortalecer a parceria entre o Canadá e o Brasil. Trudeau disse que quer entregar a brasileiros e canadenses resultados com relação a prioridades como a proteção ao meio-ambiente. A vitória de Lula, contra o opositor e atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição, também foi amplamente repercutida pela imprensa norte-americana.

Reconhecimento rápido

Durante as últimas semanas, congressistas do Partido Democrata no poder pediram a Joe Biden que reconhecesse logo os resultados das eleições no Brasil, por medo de que Bolsonaro tentasse questionar uma eventual derrota.

Os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, a maior economia da América Latina e a 13ª do planeta em volume de Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia brasileira crescerá 2,8% em 2022 e 1% em 2023.

Estados Unidos e Brasil mantêm diálogos bilaterais de alto nível sobre uma série de temas como comércio e investimentos, ciência, tecnologia e prioridades energéticas. "A relação entre Estados Unidos e Brasil é pragmática e um assunto de Estado, independentemente de quem esteja no poder", declarou à AFP Valentina Sader, diretora associada do Centro Adrienne Arsht para América Latina do Atlantic Council, em Washington.

Sader prevê que Lula dará ênfase à luta contra a mudança climática, um tema que coincide com a agenda verde de Biden. Em sua primeira reação em São Paulo, Lula garantiu que combaterá o desmatamento porque o planeta e o Brasil precisam de uma "Amazônia viva". Também se dirigiu à comunidade internacional, dizendo que "o Brasil está de volta" e deixará de ser um "pária", prometeu.

(RFI e AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro