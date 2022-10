“Esperava impaciente por esse momento”, diz Macron em telefonema a Lula

Emmanuel Macron conversa com Lula por telefone, um dia após a vitória do petista no segundo turno da eleição presidencial brasileira.

O presidente francês Emmanuel Macron, um dos primeiros a felicitar Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória no segundo turno da eleição presidencial brasileira, já na noite de domingo (30) em uma mensagem nas redes sociais, telefonou para o petista nesta segunda-feira (31). Lula também conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos e recebeu a visita do líder argentino.

Publicidade Leia mais

“Como vai Lula? Parabéns!”, lançou Macron, de maneira informal. “Estamos vivendo um dia muito feliz, porque conseguimos resgatar a democracia”, respondeu Lula.

“Devo te dizer que esperava impaciente esse momento, para que possamos relançar uma parceria estratégica à altura da nossa história e dos desafios que nos aguardam”, continuou o presidente francês. "Para nós é uma ótima notícia".

Macron nunca escondeu seu apoio à Lula. Em 202,1 ele recebeu Lula no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, quando o petista fazia um giro pela Europa.

Já suas relações com Jair Bolsonaro foram tensas durante todo o mandato do brasileiro. Os atritos começaram por causa das queimadas na Amazônia, mas depois ganharam outra dimensão.

Conectando-se com o Brasil.

Connexion avec le Brésil. pic.twitter.com/cpYEf7dvGE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 31, 2022

Em 2019, Bolsonaro trocou uma reunião prevista com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, por uma ida ao barbeiro, onde gravou uma live vista como um ato de descaso diante do chefe da diplomacia do país europeu. No mesmo ano, os comentários grosseiros sobre a aparência física da primeira-dama Brigitte Macron, feitos tanto por Bolsonaro quanto por Paulo Guedes, ministro da Economia, azedaram de vez as relações entre os dois.

Conversas com Biden e Fernandez

Lula também falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na tarde desta segunda-feira. Durante a conversa, que durou 20 minutos, os dois políticos falaram sobre a importância da democracia, da preservação do meio ambiente e sobre com ampliar a cooperação entre os dois países, segundo informações divulgadas pela assessoria do petista.

As equipes do PT informaram que Lula também falou por telefone com Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba, e António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Lula também almoçou em São Paulo com o presidente argentino, Alberto Fernández. Ele foi o primeiro chefe de Estado recebido pelo petista desde a eleição.

O encontro confirma uma vontade anunciada por Lula durante toda a sua campanha eleitoral quando, ao ser questionado sobre suas ambições em política internacional, sempre falava da importância em retomar as relações com os vizinhos da América Latina, citando a Argentina como exemplo.

O presidente argentino, Alberto Fernández, almoçou com Lula um dia após a vitória do petista no segundo turno da eleição presidencial brasileira. © Ricardo Stuckert

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro