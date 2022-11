Desafios do governo Lula são imensos mas eleição do petista é "um alívio planetário", diz Le Monde

Simpatizantes de Lula comemoram vitória do petista à presidência do Brasil, em Autazes, Amazonas (30/10/22).

A eleição de Lula para a presidência do Brasil continua tendo forte repercussão na Europa, vista como "um alívio planetário", segundo editorial publicado pelo jornal Le Monde nesta terça-feira (1).

"A vitória apertada do petista diz o quanto os desafios são imensos, tanto o bolsonarismo fincou raízes no Congresso e nos governos de vários estados", afirma o jornal francês. "Mas a democracia falou mais alto, após um mandato de tumulto e ódio promovidos por Bolsonaro", declara o editorial de Le Monde.

A ampla coligação costurada por Lula funcionou para ganhar a eleição, mas os resultados do segundo turno mostram quanto o populismo agressivo introduzido no país por Bolsonaro ultrapassou a esfera da militância para se enraizar nas instituições brasileiras, prossegue o texto. Em reportagem publicada nesta terça-feira (1), Le Monde diz que a margem de manobra de Lula será bastante reduzida, ante o Congresso fragmentado e conservador recém-eleito.

Diante desse contexto, o jornal francês acredita que Simone Tebet poderá ser uma aliada da maior relevância no terceiro mandato de Lula, devido à proximidade que tem com o agronegócio. Marina Silva também poderá ter um papel importante na aplicação das leis já existentes contra o desmatamento, analisa Le Monde. Resta saber que papel terá o Supremo Tribunal Federal, que atuou na reta final da campanha contra o radicalismo bolsonarista, mas, agora, no novo governo de Lula, tende a reduzir seu protagonismo.

Fome e desmatamento

Na avaliação do jornal Le Parisien, o "estado de graça" será curto para o presidente eleito. O bloqueio de estradas por caminhoneiros bolsonaristas é apenas um exemplo dos desafios que Lula tem pela frente para "consertar" as fraturas produzidas na sociedade "pelo presidente populista de extrema direita", escreve Le Parisien. Além da maioria que Lula precisa construir no Congresso para conseguir governar, o petista terá de lidar com a forte expectativa de ação social sem desequilibrar as contas públicas, nota o diário francês.

Le Figaro, jornal de linha editorial conservadora, também analisa o principal desafio social do novo governo: combater a fome de milhares de brasileiros, depois do recuo de 20 a 30 anos que Bolsonaro promoveu em relação à pobreza.

"A promessa de zero desmatamento parece complexa de cumprir, uma vez que Lula enfrentará os interesses da poderosa indústria do agronegócio", destaca Le Figaro. Apesar do trabalho que o petista tem pela frente, o diário francês conclui sua análise em tom relativamente otimista. "Lula tem grande experiência, inteligência política e capacidade de conciliação, o que já demonstrou inclusive no plano internacional."

