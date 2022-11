Lula é ovacionado "como uma estrela de rock" na COP27, diz imprensa francesa

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou em Sharm el-Sheikh, no Egito, na quarta-feira (16).

A imprensa francesa aplaude a participação do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na COP27. O discurso do líder petista estampa as páginas dos principais jornais franceses nesta quinta-feira (17).

Recebido "como uma estrela de rock", diz o jornal econômico Les Echos. Uma multidão se aglomerou em Sharm el-Sheikh, no Egito, para ouvir o discurso do líder petista, descreve o diário. Lula foi ovacionado ao prometer que fará tudo o que for preciso para reduzir o desmatamento na Amazônia e colocar a luta contra as mudanças climáticas no centro de seu governo, ressalta a matéria.

Mesmo tom do lado do jornal centrista Le Monde, que afirma que Lula, "acolhido com um imenso fervor", carrega uma mensagem de esperança "tanto para o povo brasileiro quanto para o planeta". O diário destaca uma das frases repetidas pelo petista em Sharm el-Sheikh: "o Brasil está de volta". A matéria sublinha que o mundo precisa da liderança de Lula não apenas para lutar contra as mudanças climáticas, mas também contra a pobreza, a fome e em nome de uma nova ordem mundial apaziguada, fundada sobre o diálogo, a solidariedade e o multilateralismo".

COP30 na Amazônia

O jornal conservador Le Figaro destaca que o presidente eleito prometeu realizar a COP30, em 2025, na Amazônia. "A maior floresta tropical do mundo é devastada pelo desmatamento e os incêndios, após quatro anos de governo de Jair Bolsonaro", publica o diário. Mas, com Lula, o Brasil tem a expectativa de deixar para trás sua imagem de "pária ambiental", reitera.

O discurso do presidente eleito não passou despercebido pela alta cúpula do governo francês. Le Figaro destaca que Emmanuel Macron acompanhou a fala de Lula no Egito. O diário reproduz uma declaração feita pelo chefe de Estado francês na Tailândia, para onde viajou para participar do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Apec). "Desejo ardentemente que possamos ter uma COP na Amazônia, então apoio totalmente essa iniciativa do presidente Lula", afirmou Macron.

