Bolsonaro imita Trump ao questionar resultado da eleição, diz imprensa francesa

O presidente Jair Bolsonaro questiona o resultado das eleições com base em relatório de seu partido, o PL.

Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil segue, nesta quarta (23), nas manchetes matinais na França. A mídia relata que o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer como Donald Trump e questionar na Justiça o resultado da eleição no Brasil.

Publicidade Leia mais

A rádio France Info explica que o Partido Liberal (PL), de Bolsonaro, pediu na terça-feira (22) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a anulação dos votos computados em 280 mil urnas eletrônicas usadas no segundo turno, em 30 de outubro, alegando supostos erros que teriam dado a vitória a Lula.

O jornal conservador Le Figaro conta que o PL, partido que elegeu o maior número de deputados e senadores nas eleições legislativas, acredita que o "mau funcionamento" de cinco modelos de urnas "coloca em xeque a transparência do processo eleitoral".

A agência AFP reporta que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, respondeu à solicitação, informando que as urnas indicadas tinham sido usadas no primeiro turno, em 2 de outubro, e que, portanto, o requerimento deveria contemplar esta votação também. A denúncia se refere a urnas que correspondem a modelos anteriores a 2020.

Sem apresentar provas

Sem apresentar provas, destaca a mídia francesa, o partido de Bolsonaro fundamenta o recurso protocolado no TSE em um relatório técnico realizado pelo Instituto Voto Legal, contratado pela própria sigla.

Bolsonaro imita o republicano Donald Trump, que diz até hoje que a vitória do democrata Joe Biden foi roubada, resume a imprensa francesa, acrescentando que a tentativa de melar a eleição no Brasil, assim como nos Estados Unidos, não deve dar em nada.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro