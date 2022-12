Grupo francês Vinci compra 55% da concessionária brasileira de rodovias Entrevias

Logo do grupo Vinci, presente em 120 países, e que amplia suas atividades no Brasil.

A empresa francesa Vinci assinou nesta quinta-feira (1°) um acordo para a concessão de rodovias no Brasil. A multinacional anunciou a aquisição de 55% da Entrevias, empresa concessionária que detém dois trechos de autoestradas com pedágios no Estado de São Paulo, cujo contrato é vigente até 2047.

Numa transação assinada com o fundo de capital privado Pátria, a Vinci comprou o controle da Entrevias, entrando assim no segmento de concessões rodoviárias no Brasil. O Pátria continua dono dos outros 45%.

O contrato firmado pela Vinci prevê a concessão para operação e manutenção de 570 quilômetros de rodovias que atravessam o estado de São Paulo, de Florínea a Igarapava. Além disso, o contrato prevê o prolongamento de um trecho de 210 quilômetros de estrada.

A finalização da parte financeira da transação deve ser concluída em 2023, depois de levantadas cláusulas suspensivas do contrato.

Esse projeto reforça o engajamento da Vinci no Brasil. Até agora, a gigante europeia Vinci era conhecida no mercado brasileiro por participar de uma série de disputas de concessões, em leilões ou transações diretas, sobretudo no mercado aeroportuário.

Desde janeiro passado o grupo francês já opera oito aeroportos no Brasil: Salvador, Cruzeiro do Sul, Boa Vista, Tabatinga, Porto Velho, Tefé, Rio Branco e Manaus. As concessões têm duração prevista de 30 anos.

Além do Brasil, o grupo Vinci já tem operações em 120 países, com mais de 260 mil funcionários, em concessões de estradas, aeroportos, ferrovias e estádios.

(Com informações da AFP)

