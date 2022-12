Lula acerta ao antecipar nomes e evitar perfis mais beligerantes

O candidato ao ministro da Economia do Brasil, Fernando Haddad, observa enquanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fala durante uma coletiva de imprensa no prédio do governo de transição em Brasília, Brasil, 9 de dezembro de 2022.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva optou por nomes que favorecem o ambiente de diálogo e negociação no chamado núcleo duro do governo, importante num cenário ainda muito polarizado politicamente. Essa é a avaliação de analistas ouvidos pela RFI após a antecipação do anúncio de cinco ministros. Nos bastidores, no entanto, houve quem sentisse falta de uma mulher entre os primeiros anunciados.

Publicidade Leia mais

Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília

Lula anunciou o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad para a Fazenda; o senador eleito e ex-governador Flávio Dino para a Justiça; o governador da Bahia, Rui Costa para a Casa Civil; o ex-ministro e ex-integrante do TCU, José Múcio Monteiro para a Defesa; e o diplomata e ex-chanceler Mauro Vieira para o Itamaraty.

“Importante o presidente mostrar logo quais serão as pessoas mais próximas dele no governo. E assim começar a apaziguar o ambiente pós eleição, como ao apresentar o nome que da Defesa e para abrir o canal de diálogo com os militares. E também já mostra que as disputas de aliados ficam para os outros cargos”, afirmou à RFI o analista político Alexandre Bandeira.

A confirmação do escolhido para a pasta que responde pelas três Forças Armadas traz de volta um civil para o cargo. Múcio, elogiado já inclusive por Jair Bolsonaro, é conhecido pelo perfil articulador, com bom trânsito no Congresso e na Justiça. “É um interlocutor, uma pessoa de conversa, que estará à frente de ficou sensível na eleição, com pessoas ainda na porta dos quartéis”.

Para a Casa Civil Lula também fez uma escolha pessoal, um nome de sua confiança que saiu fortalecido com a eleição na Bahia. “Ele vem da cota muito pessoal de Lula, mas é também um gestor competente e capaz de dialogar. Então na hora que a gente observa os primeiros nomes, vemos essa promessa de campanha, de reconstruir o país, numa linha mais paz e amor do que beligerante”, avalia Bandeira.

“Mesmo o nome de Flávio Dino na Justiça, que estava ali nas redes sociais respondendo a Bolsonaro na campanha, é um perfil de negociação, que vai tentar reorganizar uma pasta importante”, o analista.

Governo Dilma

O escolhido para comandar as relações internacionais, outra pasta muito politizada no governo Bolsonaro já ocupou o posto na gestão Dilma Rousseff. É considerado nos bastidores da diplomacia como um nome experiente para um setor castigado por ideologia nos últimos anos, mas houve quem expressasse que Lula tinha aqui opções para oxigenar melhor a área, inclusive com mulheres diplomatas.

Na economia, o presidente confirmou o nome que já era esperado. “Considero uma boa escolha porque ele reúne dois requisitos importantes. Ele tem experiência no trato da coisa pública, foi gestor, foi prefeito. E tem uma ligação com o social, foi ministro da educação. A expectativa é de um governo responsável na parte fiscal e mas como foco também na área social”, afirou à RFI Evilásio Salvador, economista e professor da Universidade de Brasília.

Lula assim coloca aquele que considera seu eventual sucessor num ministério de muitos desafios, visto o rombo fiscal crescente e números sociais a serem enfretados, como os 30 milhões de famintos.

“O mercado vai aceitar. Mercado é um conjunto de interesses financeiros, muitos rentistas que vivem dos juros da dívida pública, mas o mercado logo se adapta. Esse casamento do social com a responsabilidade fiscal é importante”, disse Evilásio.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro