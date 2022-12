Os jovens e a pandemia de Covid-19

Le Monde Diplomatique

Pesquisa do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e parceiros aponta que a pandemia provocou uma intensificação do papel dos jovens brasileiros na provisão e nas responsabilidades consigo mesmos e sua família, uma vez que muitos familiares adultos ficaram doentes, incapacitados para o trabalho, foram demitidos ou tiveram o salário diminuído

por Helena Wendel Abramo e André Sobrinho

Os jovens foram profundamente afetados pela pandemia de Covid-19 no Brasil, sofrendo dores e perdas em vários níveis e dimensões. Perdas de vida e de saúde, de familiares e amigos, de renda e de qualidade de vida como resultado da junção da crise sanitária com a crise econômica vivida no país; e perdas nos processos de desenvolvimento, sociabilidade, inclusão e participação social.

Estudos e ensaios têm se dedicado a buscar entender as consequências da pandemia sobre essa geração, especialmente sobre a interrupção das atividades (educacionais, laborais, sociais) nas quais os jovens estão envolvidos, assim como os impactos em suas trajetórias. Apontam a preocupação com a produção de deformações no desenvolvimento de habilidades e capacidades, e que os gaps nos fluxos de inserção levem a rebaixamentos irrecuperáveis na qualidade dessas inserções; alguns concluem que uma das principais consequências é a proliferação de estados de desânimo, desengajamento e desfiliação por parte dos próprios jovens, aumentando a possibilidade de inatividade e anomia como horizonte.

Uma pesquisa de caráter inédito pela forma e extensão buscou levantar as percepções dos próprios jovens. Intitulado “Juventudes e a pandemia do coronavírus”, fruto de uma iniciativa do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e parceiros, o estudo aplicou um questionário eletrônico para autopreenchimento por jovens entre 15 e 29 anos, em três edições anuais consecutivas, de 2020 a 2022. A segunda edição, de 2021, foi respondida por cerca de 68 mil jovens, de todas as regiões do país, e serviu de base para a realização de uma publicação organizada pela Agenda Jovem da Fiocruz, com artigos de diferentes pesquisadores vinculados a essa instituição. A publicação Jovens e saúde: revelações da pandemia no Brasil, em forma de e-book, é gratuita e está disponível para download na página da Fiocruz.

Um dos pontos principais dessa pesquisa é que ela nos ajuda a revelar não apenas o que a pandemia provocou na vida dos jovens, mas também aspectos constitutivos da condição juvenil e do papel que esse segmento desempenha na sociedade. Contrariamente a abordagens focadas em desengajamentos, os dados favorecem outras lentes de análise: os jovens (principalmente os pertencentes às classes trabalhadoras, ou seja, a maioria) têm um papel de intensa atividade cotidiana, envolvendo estudo, trabalho e responsabilidades familiares, que impõe muitos desafios para a conciliação de jornadas e para a circulação entre diferentes espaços da cidade onde as desempenham. Se somarmos a essas atividades outras igualmente importantes para essa fase da vida, como o lazer, a sociabilidade, as relações afetivas, o usufruto da cultura, a participação nas esferas públicas e o descanso necessário, entenderemos o quão desafiador é ser jovem no Brasil contemporâneo.

Intensas atividades, alta precariedade

Os jovens brasileiros estudam, mas não é fácil manter-se na escola. No conjunto dos respondentes da pesquisa em 2021, a maioria frequenta uma instituição escolar: quase todos os adolescentes (97%); a maioria dos que têm entre 18 e 24 anos (64%), sendo um quarto deles ainda no ensino médio e os demais no superior; e quase metade (44%) daqueles que estão na faixa dos 25 aos 29 anos, com 87% destes no ensino superior. Esses dados são um pouco diferentes das estatísticas oficiais do país, mas indicam o mesmo movimento: a parcela de estudantes diminui conforme avança a idade, justamente porque os jovens terminam o ensino médio e nem todos seguem até o superior, embora tenhamos tido, nas duas últimas décadas, inédito acesso à universidade por parcelas crescentes da juventude brasileira.

Cabe notar que, apesar dos avanços na democratização do acesso, as desigualdades estruturais no país impõem diferentes condições para a permanência e aproveitamento no ensino superior. Os jovens de baixa renda, os negros, os moradores das periferias e áreas rurais e as mulheres encontram muitas dificuldades para manter os custos e conciliar jornadas de estudo, trabalho e responsabilidades familiares. Isso porque a maioria dos jovens brasileiros também está inserida no mundo do trabalho, embora, nesse caso, a curva seja invertida: a taxa de participação dos adolescentes é muito menor, mas, a partir dos 18 anos, dois terços estão trabalhando ou procurando emprego, percentual que chega a 85% no último segmento da etapa juvenil (25 a 29 anos).

A inserção laboral no Brasil é, contudo, marcada pela adversidade: o desemprego é um dos maiores problemas enfrentados pelos jovens, mas também são graves as condições de trabalho. Considerados com menor qualificação e experiência, recebem salários mais baixos e os trabalhos disponíveis são os dos setores menos produtivos, mais rotativos e com menor observação dos direitos de seguridade. São também os jovens os que vêm compondo a maior parte das novas modalidades precárias de emprego, como os trabalhos de plataforma, em que se vivem condições adversas e faltam mecanismos de proteção. As condições são mais precárias ainda para aqueles que sofrem discriminações, entre os quais estão mulheres, negros, população LGBTQIAP+, os que vivem em territórios nas periferias dos grandes centros urbanos e em bairros considerados com alto grau de violência.

As razões que levam os jovens a entrar cedo no mercado de trabalho são várias, mas uma delas, principalmente entre os que pertencem a famílias de baixa renda, é a contribuição para a composição do orçamento familiar. Entre os jovens que responderam à pesquisa “Juventudes e a pandemia do coronavírus”, 60% contribuem financeiramente, parcial ou integralmente, para a manutenção da família, 33% bancam totalmente as próprias despesas, 17% contribuem para a manutenção de seu domicílio, além de pagar todas as suas contas e mais 6% sustentam sozinhos seus domicílios.

A conta que recai sobre os jovens

A pandemia acirrou todos esses problemas, que já vinham crescendo desde meados da década passada. Pelas informações que os jovens deram nas respostas a essa pesquisa, o que ocorreu durante a pandemia foi, em grande medida, não uma interrupção dessas atividades, mas, ao contrário, uma intensificação de seu papel na provisão e nas responsabilidades consigo mesmos e sua família, uma vez que muitos membros adultos ficaram doentes, incapacitados para o trabalho, foram demitidos ou tiveram o salário diminuído.

Parcela significativa dos entrevistados (44%) informa que a renda da família havia reduzido ao longo do primeiro ano da pandemia. O papel assumido pelos jovens, considerados menos vulneráveis à doença, fica evidente quando agregamos a informação de que mais da metade dos entrevistados (55%) relata que buscou formas de complementar a renda nesse período, em atividades que se configuram, na maioria dos casos, como bicos, trabalhos intermitentes e na informalidade, como a prestação de serviços para outras pessoas e a venda de produtos.

Podemos compreender, assim, que mais do que “desalento” entre os jovens trabalhadores, o que ocorreu durante a pandemia foi uma intensificação das condições adversas de sua situação no mercado do trabalho. Em um contexto de deterioração do mundo laboral, os jovens tiveram de assumir com maior intensidade o papel de prover renda para si e sua família, expondo-se aos riscos de contaminação, praticamente sem suporte para a proteção em todos os níveis considerados, sem equipamentos de proteção individual (EPIs) e cobertura dos direitos trabalhistas, em caso de adoecimento e de necessidade de cuidar dos membros vulneráveis de sua família.

Manter-se nas atividades, com as responsabilidades aumentadas e, na maior parte das vezes, sem a proteção e os cuidados assegurados, aumentou o desgaste e o sofrimento produzidos pela própria doença e seus dramáticos efeitos na sociedade. Chama atenção a porcentagem de jovens na pesquisa que relatam ter vivido agravos na saúde mental, como depressão, automutilação e pensamento suicida, questões que já vinham sendo detectadas como fenômeno crescente e foram intensificadas nesse período. Outras queixas relacionadas a saúde e qualidade de vida são igualmente reveladoras dos desgastes impostos à vida dos jovens no contexto que estamos considerando: 61% relatam que vivenciaram ansiedade; 51% sentiram exaustão ou cansaço constante; e 40% sofreram de insônia.

É certo que a impossibilidade de frequentar a escola, encontrar amigos e exercer a sociabilidade de forma presencial afetou bastante os jovens e trouxe problemas para seu desenvolvimento e saúde emocional. Mas também − é o que queremos salientar neste artigo − incidiram os desgastes produzidos pela desproteção nas atividades essenciais que continuaram a desenvolver na pandemia, como a educação remota, o trabalho, a colaboração na manutenção da vida de suas famílias e comunidades.

No entanto, o que queremos ressaltar é que, embora profundamente afetados, isso não implicou que os jovens tenham ficado recolhidos à sua dor individual, alienados e descompromissados com seu meio social; não ficaram calados ou sem atuação pública. Pelo contrário, pronunciaram-se de várias maneiras, denunciando problemas vividos, demandando respostas, desenvolvendo atuações de solidariedade, mobilizações de protestos e reivindicação de direitos. Contribuíram, desse modo, não apenas para revelar problemas urgentes de nossa sociedade, mas também para renovar a agenda de políticas públicas necessárias para sua resolução.

O chamado às políticas públicas

Os dados revelam outra dimensão fundamental da percepção dos jovens: o papel das políticas públicas no enfrentamento das desigualdades. Nas perguntas sobre quais devem ser as prioridades na educação, os jovens hierarquizam da seguinte maneira: políticas que priorizem reduzir as desigualdades educacionais (37%); ampliação de acesso à internet de qualidade (21%); fortalecimento da presença de tecnologias digitais na educação (13%). Uma interpretação plausível conecta as diferentes respostas: não há acesso a tecnologias digitais nem equidade na educação sem políticas públicas.

Na inserção produtiva, a principal demanda é de estímulo para o surgimento de novos trabalhos (25%), seguido por ações para ampliação de empregos formais (20%), além de políticas de inserção destinadas a grupos minoritários (19%). Há ainda o desejo de ampliação de projetos de formação empreendedora (17%) e criação de redes de apoio para autônomos e empreendedores (15%). Uma análise combinada das duas últimas respostas com outros inquéritos relativos ao empreendedorismo aponta que não se deve desconsiderar o sentido genuíno que os jovens empregam ao modelo, associando-o à criatividade e ao eventual desejo por prazer e autonomia no que querem produzir para si e para o mundo, sem amarras de um tipo de gestão do trabalho à maneira da sociedade industrial.

Contudo, uma maciça propaganda voltada ao empreendedorismo não prescinde de uma responsabilidade dos agentes políticos, econômicos e midiáticos em “vender” tal solução, que se move para aplacar as expectativas da inserção cada vez mais complexa dos jovens ao mundo do trabalho, mas também atender exigências de redução dos custos do trabalho em favor da acumulação do capital. É preciso, pois, evidenciar as condições que o empreendedorismo oferece na estabilidade econômica da juventude, se dissociado de políticas de proteção e seguridade social. Afinal, quais são as fronteiras entre a suposta “modernização do trabalho” via empreendedorismo e o retrocesso nos direitos básicos de cidadania?

Visto do ponto da crise sanitária, o equilíbrio de respostas dos jovens sobre a necessidade de políticas públicas nesse campo contribui para matizar as retóricas de flexibilização que os afetam sobremaneira, cujo corolário é uma associação direta e insidiosa entre as vantagens de uma “visão empreendedora” e a “inovação” característica da juventude. O campo da saúde tem papel relevante nessa discussão: uma análise da situação de saúde como ferramenta epidemiológica pode contribuir para a identificação das fronteiras entre o grau de satisfação da autonomização do trabalho e os impactos da informalidade, intermitência e precarização na saúde física e mental dos jovens trabalhadores.

O direito à saúde no horizonte de preocupações de jovens brasileiros

É bem provável que parcela expressiva da juventude tenha tomado contato ou prestado maior atenção às dinâmicas de funcionamento da saúde pública pela primeira vez: recomendações e restrições explícitas de autoridades sanitárias, mortes em massa ocasionadas pela proliferação do vírus, a saturação das Unidades de Terapia Intensiva nos hospitais vista em tempo real, a visibilidade de profissionais médicos e cientistas alçados a comentaristas nos meios midiáticos, a vacinação em massa ou, ainda, as decisões e movimentações políticas que incidem no fluxo dos serviços públicos foram fatos que acentuaram o horizonte de preocupações sobre o bem-estar e a saúde da coletividade e ocuparam a atenção dos jovens, convocados a se pronunciar por diferentes meios.

Fica evidente que, mesmo no “susto” de uma emergência sanitária, as manifestações dos jovens afirmam a saúde como direito. A experiência geracional na pandemia confirma o que no contexto brasileiro se consolidou ao longo de três décadas: os princípios constitutivos do Sistema Único de Saúde (SUS) como universal, equitativo, público e gratuito, vigentes desde a reforma sanitária da Constituição de 1988 e que compõem os repertórios de atores da sociedade civil e de instituições públicas que sustentam o direito à saúde como uma luta social que atravessa os tempos. Tanto é que, na pesquisa, os jovens apontam quais deveriam ser as prioridades do país caso fossem governantes: diante do drama da urgência para salvar vidas àquela altura, a garantia de vacina para Covid foi a primeira opção (69%), seguida de ações para o fortalecimento do SUS (34%).

O que tem sido revelador nas manifestações dos jovens é aquilo que sanitaristas defendem quanto à abordagem da determinação social da saúde: não se trata apenas de focar a doença, mas também de considerar os diferentes aspectos da vida social e de acesso a direitos que exercem impacto nas condições de saúde. No caso da juventude, os temas de saúde mental associados à situação juvenil exposta acima ganham proeminência. O atendimento psicológico na saúde pública figura como prioridade (56%); contraditoriamente, as demandas dos jovens por ampliação de ações de promoção da saúde mental ocorrem no exato momento de um sucateamento das políticas nessa área nos últimos anos.

A participação juvenil e o pós-pandemia

Parcela expressiva dos entrevistados na pesquisa está atuando ou atuou em ONGs, coletivos, movimentos sociais ou partidos políticos. Embora não seja possível qualificar uma caracterização mais bem definida de cada uma dessas configurações (coletivo de quê? Partido de qual orientação ideológica?), o fato de essa participação ser explicitada nesses formatos pode indicar o interesse que os jovens têm em juntar-se a causas coletivas. Durante a pandemia, observamos, inclusive, inúmeras ações de solidariedade, com distribuição de itens básicos de alimentação e higiene, encampadas por jovens, especialmente dirigidas a territórios de favelas e periferias. Mulheres, pardos e pretos têm prevalência no engajamento associativo.

O engajamento na denúncia dos problemas e na reivindicação de mudanças nas condições de enfrentamento da crise sanitária, econômica, social e política também foi evidenciado pelos diversos atos públicos protagonizados por jovens, alguns com pautas inéditas em sua expressão e força convocatória, como foram as manifestações contra as condições de trabalho de jovens entregadores de aplicativos e trabalhadores de telemarketing; as manifestações contra o racismo e pela democracia; e os boicotes ao Enem em um contexto de incapacidade de garantir condições de segurança e equidade para a realização do exame.

Certamente ainda verificaremos com mais acuidade como a experiência vivida na pandemia por essa geração de jovens se expressará na dimensão participativa. O contexto brasileiro pós-pandêmico, que inclui um novo governo e um cenário de reconstrução do lugar do Estado na provisão de serviços públicos, parece já apontar uma combinação entre ações solidárias imediatas e, ao mesmo tempo, demanda por direitos, refletida na conclamação às políticas públicas. Políticas públicas asseguradoras de direitos nos campos da educação, trabalho e saúde certamente comporão as pautas dos jovens.

Espera-se que essa geração seja ouvida em suas manifestações e, principalmente, obtenha uma resposta mais contundente do Estado e da sociedade para o suporte aos seus “corres” e aos seus sonhos, provendo formas protegidas e seguras para que os fluxos de atividades em suas trajetórias possam ser promotores de desenvolvimento, saúde e qualidade de vida.

*Helena Wendel Abramo é socióloga, autora de livros e artigos sobre juventude; e André Sobrinho é sociólogo e coordenador da Agenda Jovem Fiocruz.

