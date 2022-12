Plano para a posse de Lula em Brasília está traçado, mas há sinais de alerta

O presidente eleito brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista coletiva na sede de sua equipe de transição em Brasília, Brasil, sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. AP - Eraldo Peres

Texto por: Raquel Miura 2 min

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal diz que o plano traçado com vários órgãos locais e nacionais vai garantir ordem e tranquilidade ao eleitor que for à Esplanada dos Ministérios acompanhar a posse de Lula. Dúvidas sobre o que Bolsonaro fará no dia e vandalismo recente nas ruas de Brasília reforçam necessidade de atenção dos órgãos de segurança para evento do dia primeiro