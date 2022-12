Em luto, Santos se prepara para dar adeus ao rei do futebol

Vista aérea do estádio da Vila Belmiro, em Santos. O estádio será loca do velório do Pelé na segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 © Matias Delacroix/AP

Texto por: RFI 2 min

O Brasil acordou nesta sexta-feira (30) pela primeira vez sem o rei do futebol. Pelé morreu na véspera aos 82 anos, dando início a três dias de luto nacional em seu país. O estádio do Santos, onde o craque jogou a maior parte de sua vida, se prepara para receber o velório do atleta do século.