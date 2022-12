“Mau perdedor”: imprensa internacional comenta saída de Bolsonaro do Brasil antes da posse de Lula

Jornais internacionais lembram que Jair Bolsonaro, que nunca parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória na eleição presidencial. © REUTERS/Adriano Machado

Texto por: RFI 2 min

A saída do presidente Jair Bolsonaro do Brasil na sexta-feira (30), dois dias antes do fim de seu mandato e antes da posse de seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu na imprensa internacional. Jornais e revistas pelo mundo comentaram o episódio neste fim de semana, frisando que o chefe de Estado queria evitar o momento de passar o poder para o novo líder.