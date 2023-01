Com saída precipitada de Bolsonaro do Brasil, Lula recebe faixa de presidente das mãos do povo

Sem Jair Bolsonaro na cerimônia de posse, a faixa presidencial foi entregue a Luiz Inácio Lula da Silva por representantes do povo. Um gesto simbólico que combinou com espírito do evento, transformado em uma grande festa popular graças aos shows que marcaram o domingo (1°).

Publicidade Leia mais

A ausência de Jair Bolsonaro, que na sexta-feira (30) viajou para os Estados Unidos, acabou dando um brilho especial à posse de Lula. No lugar de seu antecessor, o petista recebeu a faixa presidencial das mãos de cidadãos comuns que representam o povo brasileiro: um menino negro, um idoso, um indígena, o cacique Raoni, um portador de deficiência física, uma mulher branca e uma mulher negra. Todos subiram a rampa com o presidente, que também foi acompanhado pela cadela Resistência, que ele e Janja adotaram em Curitiba.

Diante da ausência de Jair Bolsonaro, Lula recebeu a faixa presidencial das mãos de cidadãos comuns que representam o povo brasileiro REUTERS - UESLEI MARCELINO

No discurso para o púbico, no parlatório em frente ao Palácio do Planalto, o presidente focou no combate à pobreza e na tarefa de unificar o país. Afirmou que o país viveu a "fila do osso", de brasileiros miseráveis que corriam atrás do que açougues jogavam no lixo, e a fila dos jatinhos importados, expondo o crasso fosso social.

“Mães garimpando lixo em busca de alimentos para seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo, crianças vendendo bala ou pedindo esmolas quando deveriam estar na escola vivendo plenamente a infância a que têm direito. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome, ao mesmo tempo filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática, e de uma economia próspera e moderna.”

Lula chorou durante seu discurso de posse ao falar sobre a pobreza no Brasil. AP - Silvia Izquierdo

E pediu ajuda a seus eleitores para reconstruir um país num ambiente de paz e amizade. “Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia", disse Lula.

"É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio, e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou.”, disse Lula em um emocionado discurso diante de um mar de partidários vestidos de vermelho. “Que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã”, concluiu o novo presidente do Brasil.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro