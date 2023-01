Com segurança reforçada, representantes do mundo todo desembarcam no Brasil para posse de Lula

O Brasil inicia um novo ciclo neste domingo (1°), com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Representantes do mundo todo marcam presença no evento, que reunirá mais autoridades estrangeiras que durante os Jogos Olímpicos de 2016. Um forte esquema de segurança cercará a programação.

Ao todo 65 delegações internacionais confirmaram presença na posse. Pelo menos 30 chefes de Estado e de governo assistirão o evento, o que “demonstra a importância que esses países estão dando para a posse do presidente Lula e a volta do Brasil ao cenário internacional como um parceiro relevante”, celebrou o embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse.

Entre os chefes de Estado confirmados estão os presidentes da Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiné Bissau, Honduras, Paraguai, Peru, Portugal, Suriname, Timor Leste, Togo e Uruguai. Os vice-presidentes da China, de Cuba, de El Salvador e do Panamá também estarão presentes, além do rei da Espanha. Os premiês do Mali e Marrocos fazem parte da lista dos chefes de governo.

Chanceleres de 11 países confirmaram a presença. União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Organização das Nações Unidas serão representados por enviados especiais.

Riscos durante a posse

A França envia seu ministro encarregado do Comércio, Olivier Becht. Diante das tensões registradas nos últimos dias, o ministério Relações Exteriores do país alertou os franceses que vivem no território brasileiro. “É aconselhável seguir as recomendações gerais aplicáveis ​​no Brasil e, em particular, ficar longe de qualquer aglomeração ou manifestação”, informou à RFI o serviço de comunicação da diplomacia francesa.

Cerca de 300 mil pessoas são esperadas em Brasília para acompanhar os atos institucionais e assistir a um megashow batizado de "Lulapalooza" nas redes sociais. Haverá uma operação de segurança inédita envolvendo todos os eventos, com as principais avenidas do entorno do Congresso e do Planalto fechadas.

Brasília irá mobilizar "100%" de sua polícia na posse de Lula, o que pode envolver até 8 mil agentes, segundo autoridades. Só a Polícia Federal empregará mais de mil funcionários nos trabalhos de "inteligência e segurança" para o evento - o maior contingente já mobilizado em uma cerimônia de posse, informou a PF.

Como medida adicional de segurança, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o porte de armas para várias categorias de civis no Distrito Federal.

(Com informações da AFP)

