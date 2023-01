Lula é empossado pela 3ª vez presidente e promete promover o bem geral do povo brasileiro

Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado, neste domingo (1º), presidente do Brasil pela terceira vez, dois meses depois de vencer Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. O petista de 77 anos, pronunciou seu "compromisso constitucional" no Congresso Nacional.

Publicidade Leia mais

“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”. Foi com essas palavras que Lula fez o juramento no Congresso, seguido de aplausos e gritos de “Lula, Lula, olê, olê, olá”.

Do lado de fora, milhares de pessoas, vindas de todo o Brasil, já estavam reunidas há horas para acompanhar a posse e o Festival do Futuro, evento que contará com shows de mais de 60 artistas na Esplanada dos Ministérios. O local está coberto por uma onda vermelha formada pelos partidários do novo presidente, vestidos com a cor símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT).

Contrariando a tradição, seu antecessor se ausentou. Bolsonaro viajou na sexta-feira para os Estados Unidos, dois dias antes do fim de seu mandato. Pela primeira vez desde 1985, um chefe de Estado não passará a faixa presidencial ao sucessor, ato que ocorrerá mais tarde no Palácio do Planalto.

Acompanhe a cobertura da posse com a RFI.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro