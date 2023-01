Em último adeus, brasileiros se despedem de Pelé em velório na Vila Belmiro

O caixão de Pelé será exposto no gramado do estádio da Vila Belmiro, do Santos FC, onde ele jogou a maior parte de sua carreira.

O corpo de Pelé foi transferido na madrugada desta segunda-feira (2) do hospital em São Paulo, onde ele morreu, para o estádio da Vila Belmiro, sede do Santos, time que consagrou o rei do futebol. O caixão ficará exposto durante 24 horas e os brasileiros poderão prestar uma última homenagem ao craque a partir das 10 horas pelo horário local.

Com informações da correspondente da RFI Annie Gasnier

Com o escudo do clube tatuado, Alberto é o dono do bar do Alemão, em frente à entrada do estádio. O comerciante relembra a volta de Pelé ao gramado do Santos pela última vez.

“Faz 44 anos que ele parou de jogar, mas todo mundo lembra como se fosse ontem! Para mim, o Pelé fez o clube do Santos, não foi o clube que fez o Pelé. O Santos é hoje o que o Pelé nos deixou, a glória, os campeonatos, as Copas... tudo aqui foi o Pelé quem fez”, afirma o torcedor.

Pelé vestia a camisa 10, número que os jogadores santistas continuarão a usar. O presidente do clube se recusa a retirar simbolicamente esse número, seguindo um pedido feito pelo rei do futebol.

Despedida

Os brasileiros se despedem de sua maior lenda em um velório público, nesta segunda-feira, quatro dias após a morte de Edson Arantes do Nascimento, aos 82 anos, no dia 29 de dezembro, no Hospital Israelita Albert Einstein.

Único jogador de futebol com três títulos mundiais (1958, 1962, 1970), o corpo de Pelé ficará no centro do gramado da Vila Belmiro, onde os primeiros fãs e admiradores estão reunidos desde a noite de domingo. Três faixas gigantes podiam ser vistas nas arquibancadas do estádio, com capacidade para 16 mil pessoas. Uma delas mostra Pelé de costas, com a camisa 10 imortalizada pelo ex-atacante. Nas outras duas, estão escritas as frases "Viva o rei" e "Pelé 82 anos”.

A entrada no estádio será autorizada "sem interrupção" até terça-feira (3), às 10h, pelo horário local. Depois, uma procissão percorrerá as ruas de Santos, antes do sepultamento, que será reservado para apenas para familiares. O cortejo passará em frente à casa da mãe de Pelé, a hoje centenária Dona Celeste. Ela “não sabe” que o filho está morto, segundo uma das irmãs do jogador. “Ela está no mundo dela”, garantiu à ESPN, na sexta-feira, Maria Lúcia do Nascimento.

Multidão esperada

A morte do jogador que marcou 1.283 gols, em 21 anos de carreira, a maioria pelo Santos, chocou o Brasil e gerou comoção internacional. Pelé sofria de câncer de cólon, doença que havia sido diagnosticada em setembro de 2021.

Mas apesar de sua popularidade, a morte de Pelé ainda não provocou uma grande manifestação popular no país. A presença de fãs no hospital paulista onde ele morreu cercado por sua família, foi discreta, assim como no estádio Vila Belmiro, nos dias seguintes à sua morte.

Entre as razões possíveis estão as férias de final de ano, em que muitos brasileiros viajam para passar as festas, o tempo (quase meio século) desde que "O Rei" se aposentou e a antipatia que ele despertava em alguns por seu silêncio sobre a ditadura militar (1964- 1985) e o racismo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse no domingo (1°), confirmou no sábado (31) que irá comparecer ao velório de Pelé. A ida à Vila Belmiro será um dos primeiros compromissos oficiais do novo presidente.

