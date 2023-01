Promessas sociais e ambientais de Lula na posse dominam análises da imprensa europeia

Os principais jornais europeus trazem em suas manchetes imagens da posse de Lula, em seu terceiro mandato na presidência do Brasil

"O amor venceu o ódio; viva o Brasil", destaca El País, frase extraída do discurso do petista no Palácio do Planalto. Lula prometeu reconstruir o Brasil sobre as “ruínas” deixadas por Jair Bolsonaro, prossegue o diário espanhol, e já começou a realizar este projeto com decretos para combater a fome, o desmatamento e restringir a posse de armas. El País traz uma lista de dez frases dos dois discursos de Lula, primeiro no Congresso e depois no Planalto, estruturados em torno da reconstrução democrática e do combate às desigualdades.

Em seu pronunciamento no Congresso, Lula se comprometeu "a reconstruir o país, com o povo brasileiro", relata o Le Monde. A declaração de que o Brasil "não precisa desmatar para apoiar sua agricultura" foi sublinhada pelo jornal francês. "Poderemos viver sem derrubar árvores, sem queimar" florestas, disse Lula, lembrando seu objetivo de "desmatamento zero na Amazônia".

Ainda na França, o Libération explica o significado da palavra na moda no Brasil: "revogaço". "Lula deverá ser habilidoso na arrumação do país e não conseguirá eliminar, de uma só vez, as derivas de Jair Bolsonaro", analisa o jornal progressista francês.

O português Público descreve os desafios de Lula: "Governo terá missão urgente de reconstruir o Estado, depois de quatro anos de 'terra arrasada'". Para isso, a articulação com o Congresso será crucial, estima o diário, apesar do contexto de "economia fraca e incerteza sobre a inflação".

Em sua manchete sobre a posse, o britânico The Guardian selecionou a frase em que Lula afirma que "o pesadelo acabou".

"O choroso Luiz Inácio Lula da Silva prometeu tirar o Brasil da era da 'destruição' de Jair Bolsonaro e iniciar uma nova fase de reconciliação, preservação ambiental e justiça social. Lutando contra as lágrimas ao dirigir-se a dezenas de milhares de apoiadores (...) Lula declarou o fim de 'um dos piores períodos da história brasileira', sob o governo de extrema direita do ex-presidente", escreve The Guardian.

Abaixo de uma foto da multidão vestida de vermelho que vibrou durante a posse em Brasília, o diário alemão Suddeutsche Zeitung diz que "o futebol não distrai mais a política brasileira". Segundo o SZ, por acaso, três figuras brasileiras estão no centro das atenções neste momento. O falecido jogador de futebol Pelé, o novo presidente Lula e seu antecessor Bolsonaro. "Os três homens revelam muito sobre a razão pela qual o país está tão em desacordo consigo mesmo", pontua o jornal alemão.

