Invasão de Congresso, Planalto e STF por golpistas é destaque na imprensa europeia

Manifestantes golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

Sites dos principais jornais de toda a Europa repercutiram imediatamente a invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo (8), em Brasília, por golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato é comparando à invasão do Capitólio, nos Estados Unidos.

"No Brasil, centenas de apoiadores de Bolsonaro invadem o Congresso e o palácio presidencial", diz a manchete do site do jornal francês Le Monde. De acordo com a publicação, os invasores forçaram o perímetro de segurança em volta dos prédios. "Uma semana após a posse do presidente Lula, opositores insistem em perturbar sua volta ao poder", sublinha Le Monde.

"A polícia brasileira utilizou bombas de gás lacrimogêneo para tentar repelir" os invasores "que conseguiram entrar no Congresso, em Brasília", informa Le Parisien, dizendo que "as imagens impressionantes lembram a invasão do Capitólio nos Estados Unidos".

"Uma impressão de déjà-vu", concorda o Libération. "Neste domingo à tarde, centenas de partidários do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, que se recusam a admitir a derrota de seu candidato, invadiram os principais edifícios onde as leis do Brasil são decididas, em Brasília", diz a matéria no site do jornal.

Vídeos postados em redes sociais, mostram uma multidão vestida com camisetas verde e amarelas tomando a Praça dos Três Poderes e correndo em direção ao Congresso. Em seguida, os militantes pró-Bolsonaro quebraram vidros para entrar no prédio e também no Palácio do Planalto.

As imagens também mostram os golpistas depredando peças do mobiliário e da decoração da chapelaria do Congresso e invadirem a Câmara dos Deputados e o Supremo.

Os jornais informam que o presidente Lula não está no local.

A PMDF foi conivente, os policiais mais bem pagos e preparados do Brasil não fizeram nada na invasão aos prédios dos três poderes. O próprio gado afirmou isso. Alô Ibaneis!

Manifestantes golpistas

"Milhares de partidários de Bolsonaro invadem o Congresso do Brasil. Os bolsonaristas pedem uma intervenção militar para derrubar Lula", diz o espanhol El País.

Os manifestantes golpistas chegaram ao coração do poder na capital do Brasil vindos do Quartel General do Exército, onde estão acampados desde que Bolsonaro perdeu as eleições há dois meses, relata o jornal.

Já o La Vanguardia explica que os acampamentos "dos bolsonaristas radicais se multiplicaram em cidades de todo o país" e lembra que no sábado (8), o ministro da Justiça Flávio Dino autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança, um grupo de elite da polícia, que é mobilizada para missões especiais.

Dino afirmou no domingo (9) que "não prevalecerá" a vontade dos bolsonaristas radicais que invadiram as sedes do Executivo, do Legislativo e do Supremo, "em uma manifestação golpista", cita La Vanguardia.

O britânico The Guardian afirma que extremistas se recusam a aceitar a vitória de Lula na eleição presidencial do ano passado. O jornal também compara "a impressionante violação" com a invasão de 6 de janeiro de 2021 do Congresso americano por apoiadores do ex-presidente Donald Trump que também não aceitaram a vitória de Joe Biden nas eleições.

O site do jornal cita as publicações do deputado federal André Janones e do senador Randolfe Rodrigues no Twitter dizendo que "terroristas invadiram o Planalto".

Atenção! Eu e a presidente do PT @gleisi estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF.

Solidariedade e apoio

Jair Bolsonaro, que nunca parabenizou Lula por sua eleição e não participou da posse, deixou o Brasil dois dias antes do fim de seu mandato e se encontra na Flórida, nos Estados Unidos.

"A extrema direita tenta um golpe à maneira de Trump contra o novo presidente de esquerda Lula. Solidariedade com a democracia brasileira", reagiu Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de esquerda radical francês A França Insubmissa no Twitter.

"Olhem o que é a extrema direita em todo o mundo! No final, sempre recusam a democracia! Apoio total a Lula presidente", escreveu na mesma rede social Olivier Faure, atual primeiro secretário do Partido Socialista francês.

Todo mi apoyo al presidente @LulaOficial y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño.



Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez tuitou uma mensagem de apoio ao presidente Lula e condenando os ataques contra as instituições em Brasília, numa pelo para o retorno à "normalidade democrática".