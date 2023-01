Líderes do mundo reagem à invasão dos três poderes em Brasília e prestam apoio a Lula

Polícia usa gás lacrimogêneo contra golpistas diante do Palácio do Planalto, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

Líderes e políticos do mundo inteiro manifestaram apoio ao presidente Lula após a invasão e vandalização do Congresso, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília neste domingo (8), por bolsonaristas.

"A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O presidente Lula pode contar com o apoio indefectível da França", publicou no Twitter o presidente francês Emmanuel Macron.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tuitou uma mensagem de apoio ao presidente Lula e também condenou os ataques contra as instituições em Brasília, e fez um apelo para o retorno à "normalidade democrática".

O presidente do Chile, Gabriel Boric disse que os ataques aos três poderes por bolsonaristas eram "vergonhosos". "O Governo do Brasil conta com todo nosso apoio diante deste covarde e vil ataque à democracia".

"O fascismo decide dar um golpe", disse o presidente colombiano Gustavo Petro, no Twitter. "As direitas não puderam manter o pacto da não violência", completou. Petro também manifestou toda solidariedade ao presidente Lula e ao povo brasileiro.

Extrema direita

"A extrema direita tenta um golpe à maneira de Trump contra o novo presidente de esquerda Lula. Solidariedade com a democracia brasileira", reagiu Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de esquerda radical francês A França Insubmissa no Twitter.

"Vejam o que é a extrema direita em todo o mundo! No final, sempre recusam a democracia! Apoio total a Lula presidente", escreveu na mesma rede social Olivier Faure, atual primeiro secretário do Partido Socialista francês.

