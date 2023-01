Ataque em Brasília é risco para a democracia em toda a região, dizem líderes latino-americanos

A reação dos países vizinhos aconteceu assim que milhares de seguidores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram os prédios dos três poderes do Brasil.

Ao condenarem a "tentativa de golpe” no Brasil, os governos da América Latina pressionam por uma reação ativa dos órgãos e dos blocos regionais, advertindo para o risco de uma réplica do exemplo brasileiro pela vizinhança.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

As manifestações pela América Latina de repúdio ao ataque contra os três poderes do Brasil e de solidariedade com o presidente Lula não escondem o temor de que um "abalo" na democracia brasileira possa atingir a região. Contra esse risco, líderes regionais procuram amparo na comunidade internacional.

“Para nós, a vigência da democracia e do ordenamento institucional brasileiro é fundamental. O que aconteceu é um golpe contra a institucionalidade democrática do Brasil e, portanto, afeta toda a região. Por isso, precisamos ser muito nítidos nas nossas manifestações de repúdio porque precisamos preservar a democracia na nossa região. Não minimizemos o que aconteceu”, indicou Jorge Faurie, ex-ministro das Relações Exteriores da Argentina (2017-2019).

Rechazo y condena absoluta a los agitadores populistas - presuntamente seguidores bolsonaristas - que atacan y ocupan hoy el Palacio Gobierno y la Corte Suprema del Brasil, en un claro ataque a la democracia de ese país; — Jorge Faurie (@JorgeFaurie) January 8, 2023

O governo argentino foi o mais ativo contra o ataque às instituições no Brasil, a ponto de o presidente Alberto Fernández oferecer ao governo brasileiro, através do ex-chanceler Celso Amorim, viajar imediatamente a Brasília para oferecer apoio ao presidente Lula de forma pessoal.

Argentina convoca a CELAC e o Mercosul

Alberto Fernández tem, neste momento, uma tripla representatividade como presidente do país mais estratégico para o Brasil e vice-versa, como presidente da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC), um foro que reúne os 33 países, e como presidente temporário do Mercosul, bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Demostremos con firmeza y unidad nuestra total adhesión al Gobierno elegido democráticamente por los brasileños que encabeza el presidente @LulaOficial. — Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

“Aqueles que tentam não ouvir a vontade das maiorias, atentam contra a democracia e merecem não só uma sanção legal, mas também a rejeição absoluta da comunidade internacional. Como Presidente da CELAC e do Mercosul, alerto os países membros para que nos unamos contra esta inaceitável reação antidemocrática que se tenta impor no Brasil”, advertiu o presidente argentino, nas redes sociais.

No próximo dia 23 de janeiro, o presidente Lula estará na capital argentina para inaugurar, com uma reunião bilateral, as suas viagens internacionais. No dia seguinte, reúnem-se também em Buenos Aires os líderes da CELAC. O ataque às instituições democráticas brasileiras deve ser o assunto central do debate regional.

“Estamos juntos do povo brasileiro para defender a democracia e para não permitir nunca mais o regresso dos fantasmas golpistas que a direita promove”, acusou Alberto Fernández, convocando os países latino-americanos a uma reação em conjunto.

“Demonstremos com firmeza e com união a nossa total adesão ao governo eleito democraticamente pelos brasileiros, liderado pelo presidente Lula”, pediu.

Colômbia pressiona a OEA

Em linha com as palavras do seu presidente, a própria CELAC comunicou o seu apoio ao governo do Presidente Lula perante as ações violentas contra os três poderes brasileiros.

“A Presidência pro tempore da CELAC manifesta o seu apoio ao governo Lula, eleito pelo povo do Brasil, e rejeita as ações violentas contra as instituições democráticas brasileiras”, posicionou-se institucionalmente o foro regional, criado para incluir Cuba às discussões regionais e, ao mesmo tempo, excluir a influência dos Estados Unidos, dominante na Organização dos Estados Americanos (OEA).

Enquanto o presidente argentino enfatizava o peso da CELAC para defender a democracia no Brasil, o presidente colombiano, Gustavo Petro, convocava uma “urgente reunião da OEA” para repudiar a “tentativa de golpe” no Brasil, promovida pelo “fascismo”.

“O fascismo decidiu dar um golpe. É hora urgente para uma reunião da OEA se quiser continuar viva como instituição e aplicar a carta democrática”, disse, através das redes sociais, o presidente colombiano, recordando que “o seu governo defendeu fortalecer o sistema interamericano de Direitos Humanos”, diante dos “golpes parlamentares ou golpes violentos da extrema-direita”.

“O que aconteceu no Brasil é de extrema gravidade porque gera uma crise de governabilidade que afeta diretamente o presidente Lula. Mas este não foi um golpe. Foi um movimento insurrecional de convocados em desafio à autoridade presidencial de Lula que conseguiu capturar as sedes dos três poderes e que contou com a passividade ou com o apoio ativo das forças de segurança. A crise de governabilidade se manifesta na impossibilidade de Lula exercer o poder político diante das forças de segurança”, avalia o analista internacional Jorge Castro, uma referência na Argentina.

“As próximas horas serão fundamentais para o futuro do governo Lula e, ao mesmo tempo, para o futuro da nossa região. Os dois destinos estão atados”, reforça o ex-chanceler Jorge Faurie.

Ataque contra a democracia

O Presidente do Chile, Gabriel Boric, classificou como “covarde e vil o ataque à democracia” no Brasil.

Chile rechaza la inaceptable acción antidemocrática que agrede a los tres poderes del Estado de Brasil. Estamos impulsando con otros países la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para respaldar la democracia y el Estado de derecho en Brasil. https://t.co/XfQs79aEYH — Antonia Urrejola (@UrrejolaRREE) January 8, 2023

“Inapresentável ataque aos três poderes do Estado brasileiro por parte de ‘bolsonaristas’. O governo do Brasil conta com todo o nosso apoio perante este covarde e vil ataque à democracia”, anunciou Gabriel Boric, através das redes sociais.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, um governante de direita, também condenou “as ações de vandalismo contra as instituições” e que “atentam contra a ordem democrática e contra a segurança da cidadania”.

Condeno las acciones de irrespeto y vandalismo perpetradas a las instituciones democráticas en Brasilia, pues atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana. Expreso mi respaldo y el de mi Gobierno al régimen de @LulaOficial legalmente constituido. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) January 8, 2023

“Expresso o meu apoio ao regime de Lula, legalmente constituído”, manifestou Lasso.

A reação dos países vizinhos aconteceu assim que milhares de seguidores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram os prédios dos três poderes do Brasil. Os radicais manifestantes querem a intervenção das Forças Armadas para derrubar o presidente Lula, há uma semana no cargo.

Mesmo sem provas, alegam uma suposta fraude nas recentes eleições brasileiras que, em 30 de outubro passado, deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva por 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do ex-presidente Jair Bolsonaro, candidato derrotado à reeleição.

“Esses grupos veem Lula como um presidente ilegítimo e passam a atacar a democracia representativa, justamente a forma como é definida a missão constitucional de governar. Esse fenômeno tem-se repetido pela América Latina: quando o resultado das urnas não é o desejado, as lideranças manipulam as pessoas para que façam justiça pelas próprias mãos, passando da democracia representativa a uma suposta democracia direta que enfraquece as instituições”, conclui o analista internacional Juan Battaleme.

