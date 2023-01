Imprensa internacional condena ataques em Brasília mostrando imagens dos golpistas

Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a imprensa compara a ação dos bolsonaristas radicalizados à invasão do Capitólio, há dois anos, e informa sobre a reação do presidente Lula, que decretou intervenção federal no Distrito Federal e prometeu punição exemplar aos golpistas.верховного суду

A condenação internacional à tentativa de golpe no Brasil pelos partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro é a principal manchete internacional nesta segunda-feira (9). Na França, rádios e canais de TV transmitiram ao vivo, ontem, a violência dos golpistas, descritos como "vândalos fascistas" ou "extremistas", que invadiram e saquearam a sede do STF, o Congresso e o Palácio do Planalto.

Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a imprensa compara a ação dos bolsonaristas radicalizados à invasão do Capitólio, há dois anos, e informa sobre a reação do presidente Lula, que decretou intervenção federal no Distrito Federal e prometeu punição exemplar aos golpistas.

"O presidente Lula vai retomar desde hoje o trabalho no Palácio do Planalto em Brasília. O novo chefe de Estado brasileiro quer virar a página das quatro horas de pânico na capital política do país. Milhares de partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e saquearam as instituições federais do país. Imagens que, se vocês viram, nos lembram a invasão do Capitólio, há dois anos, pelos admiradores de Donald Trump", diz o apresentador do jornal da manhã da rádio France Info.

Plus de 200 personnes ont été arrêtées.



👉 Au Brésil, les lieux de pouvoir sous contrôle des forces de l’ordre après l’assaut des bolsonaristes dimanchehttps://t.co/PMhS9epv57 — Le Monde (@lemondefr) January 9, 2023

"A polícia retomou o controle das intituições do poder invadidas pelos partidários de Bolsonaro, em sua tentativa de insurreição no Brasil", diz a manchete do Le Monde.

O italiano Corriere della Sera exibe o vídeo de policiais do Distrito Federal fazendo selfies com os bolsonaristas, informa que 400 pessoas envolvidas nos ataques foram presas, o governador do Distrito Federal afastado do cargo pelo STF e a reação tardia de Bolsonaro, que repudiou as críticas de Lula dizendo que não havia provas de seu envolvimento nos incidentes.

🔴 Le ultime notizie dal Brasile, in diretta https://t.co/w1i9cNBcZn — Corriere della Sera (@Corriere) January 9, 2023

Mas o diário português Público afirma que "bolsonaristas vandalizam a democracia brasileira com a complacência da polícia".

"Vandalismo"

Em sua manchete, o espanhol El País mostra bolsonaristas na mesa diretora do Congresso, cuja proteção foi transformada em escorregador.

🗞 Miles de bolsonaristas asaltan en Brasil el Congreso y el Supremo; El PP recupera su ventaja sobre el PSOE tras la crisis institucional; La mayoría de españoles pagaría más impuestos para mejorar la sanidad, en la #Portada de EL PAÍS este 9 de enero



🔗 https://t.co/F9s34Nymbb pic.twitter.com/Aj7WEEemtS — EL PAÍS (@el_pais) January 8, 2023

Nos Estados Unidos, o site do jornal The New York Times mantém em sua manchete um vídeo da tropa de choque descendo a rampa do Planalto, lançando bombas de gás lacrimogênio para dispersar os invasores. Uma galeria de fotos mostra os radicais em plena ação de depredação das sedes das instituições democráticas brasileiras. O diário americano relata as ações adotadas pelo governo Lula para acabar com o caos, e acrescenta que suspeita-se que Bolsonaro está escondido na Flórida para fugir da Justiça e que ele passou os últimos anos a atacar o sistema eleitoral brasileiro e a minar a credibilidade das eleições.

O site Der Spiegel, na Alemanha, mostra o presidente Lula, de retorno a Brasília, inspecionando os estragos nos edifícios governamentais danificados, ressaltando que "Bolsonaro rejeita acusações". "A polícia recupera o controle em Brasília horas depois dos ataques dos radicais bolsonaristas, que cometeram atos de barbárie, de acordo com o presidente Lula.

Erst Stunden nach den Attacken radikaler Bolsonaro-Anhänger erlangt die Polizei die Kontrolle in Brasília zurück. Der Ex-Präsident meldet sich aus Florida zu Wort. Sein Nachfolger spricht von »Barbarei«. Der Überblick. https://t.co/um7ZMSHjMU — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 9, 2023

