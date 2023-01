“Nenhum general se moveu para dizer que não se pode reivindicar um golpe”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao plenário da Suprema Corte com a presidente Rosa Weber, ministros e governadores um dia depois que milhares de apoiadores do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro invadiram o Congresso do Brasil, a Suprema Corte e o palácio presidencial, em Brasília, Brasil, em 9 de janeiro de 2023. REUTERS - UESLEI MARCELINO

Texto por: Raquel Miura 3 min

O palco da destruição no domingo (8) deu lugar a uma união de força e discursos em prol da democracia. Após um encontro no Palácio do Planalto nessa segunda-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os 27 governadores e integrantes do Judiciário atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes com destino ao Supremo Tribunal Federal. O ato mostrou, disse o presidente, que pode haver divergências políticas entre eles, mas que governos e instituições estarão juntos para combater tentativas golpistas.