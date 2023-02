Entre renovação de visto e promessa de seguir na política, exílio de Bolsonaro nos EUA intriga imprensa francesa

As últimas notícias sobre o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro repercutiram na imprensa francesa. O anúncio de que o ex-chefe de Estado pretende pedir um visto para prolongar sua permanência nos Estados Unidos, acompanhado das declarações de que pretende continuar envolvido na política, chamaram a atenção fora do país.

Com o título “Jair Bolsonaro promete continuar ativo na política”, o site do jornal francês Le Figaro noticia as declarações feitas pelo ex-chefe de Estado durante uma homenagem em um evento organizado pela 'Yes Brazil USA', um grupo criado por brasileiros que moram nos Estados Unidos. “Falando da Flórida, onde vive desde sua derrota na eleição, o ex-presidente brasileiro se considera ‘mais popular do que nunca’”, relata o diário, lembrando que Bolsonaro “continua questionando o resultado das urnas”.

No entanto, os jornais franceses afirmam que o ex-presidente tem se mostrado discreto desde que foi para Orlando e se interessaram pelo pedido de prolongação de estadia feito pelo brasileiro. O jornal francês Le Monde lembra que Bolsonaro “que está sob investigação por participação no ataque violento às sedes de instituições nacionais em Brasília”, agora pede um visto de seis meses para permanecer nos Estados Unidos.

"Questionado sobre o pedido de visto do 38° presidente do Brasil, o departamento de Estado americano respondeu que esse tipo de informação é confidencial nos Estados Unidos", relata o jornal Libération.

“Em férias nos Estados Unidos, Bolsonaro não quer mais voltar para o Brasil”, ironiza a versão francesa da revista Vanity Fair, que traz uma foto do ex-presidente com chapéu de boiadeiro para ilustrar a matéria. A publicação explica que o ex-líder brasileiro beneficia de um visto A-1, concedido aos chefes de Estado, mas ressalta que o documento era válido apenas enquanto ocupava o cargo.

Em seguida, a revista explica que “sua presença na Flórida atraiu críticas dos democratas da Câmara, que instaram Joe Biden a enviar Jair Bolsonaro de volta ao Brasil após o ataque à Praça dos Três Poderes”

Mas “por que o ex-presidente está adiando a sua volta para o Brasil?”, questiona o jornal Le Parisien Aujourd’hui en France, antes de responder: “Bolsonaro sabe que poderá enfrentar vários processos”. O jornal, que entrevistou cientistas políticos e historiadores, lista as suspeitas de abuso de poder para proteger seus filhos, a divulgação de informações eleitorais falsas, e até sua eventual responsabilidade no desenvolvimento de uma "fazenda de trolls", destinada a inundar a Internet com notícias falsas. “Além dessas acusações, tem ainda sua gestão catastrófica da pandemia, que é a mais óbvia e a mais grave”, conclui.

