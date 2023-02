Imprensa francesa repercute mortes por chuvas e inundações no litoral norte de São Paulo

O forte temporal que foi seguido de deslizamentos de terra e matou ao menos 36 pessoas no litoral norte de São Paulo, em meio ao carnaval, ganha as manchetes na França. O jornal Le Monde informa que o presidente Lula irá visitar a área de São Sebastião nesta segunda-feira (20).

Publicidade Leia mais

Em 24 horas, 600 mm de chuva foram registrados em São Sebastião, o município mais atingido, ao lado de Ubatuba, no momento em que todo o litoral norte está lotado no feriado prolongado do carnaval. Os deslizamentos de terra engoliram 50 casas. Le Monde reproduz a declaração do prefeito da cidade, Felipe Augusto, que alertou que ainda havia pessoas soterradas.

O site do jornal informa que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, sobrevoou no domingo a área afetada pelas fortes chuvas. Ele declarou o estado de calamidade pública em seis municípios e liberou R$ 7 milhões para a região.

Mais de 130 equipes trabalham em áreas de difícil acesso, utilizando 23 veículos e sete aviões. O Exército brasileiro, a Polícia Militar, bombeiros e grupos especializados de defesa civil foram mobilizados para ajudar os sinistrados, escreve o Le Monde, segundo informações fornecidas pelo governo de São Paulo. Nesta segunda-feira, outros 80 policiais irão reforçar as operações de resgate.

"Efeitos da mudança climática"

"O Brasil, que sofre os efeitos da mudança climática, é afetado por repetidos desastres naturais, como em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, onde mais de 230 pessoas morreram em consequência das fortes chuvas de 2022", conclui a reportagem.

Os jornais 20 Minutos, Ouest France, JDD, assim como o portal de notícias France Info, os canais de TV TF1 e CNews, entre outros, evocam imagens "dramáticas" e "impressionantes" das operações de salvamento, que provocam comoção no Brasil e no exterior.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro