Yanomamis entregarão estatueta alternativa a ganhadores do Oscar em campanha contra garimpo ilegal

Estatueta de Omama que os yanomamis entregarão aos ganhadores do Oscar 2023 em campanha contra o garimpo ilegal © Reprodução

Texto por: RFI 2 min

Na noite que os olhos do mundo se voltam para a estatueta dourada do Oscar, os indígenas Yanomami farão uma campanha internacional chamando a atenção para o impacto da extração ilegal de ouro. Os ganhadores do maior prêmio do cinema receberão, além da tradicional estatueta, uma escultura indígena representando Omama, a dividande considerada criadora e protetora da Amazônia e do povo Yanomami.